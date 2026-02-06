Защо им е на еколозите ловно оръжие?

Още по темата: На Запад България граничи със сектата на "рейнджърите" 05.02.2026 21:12

Кой е финансирал дейността на НАКЗТ цели четири години?

* Коментар на журналиста Стефан Ташев

Въпреки медийната пушилка: "Най-добрите хора, които познавахме на света" за "рейнджърите" от Петрохан и масираната и платена пропаганда на ППДБ по темата с лого: "Да не политизираме една трагедия", нали, фактите показват съвсем друго. Показват зловещи неща.

Използвам само официални изявления на лица силно приближени към "добрите сили" или бивши техни членове. Ето.

В своя публикация от преди два дни бившият зам.-земеделски министър в кабинета "Петков" Иван Христанов коментира "националното сдружение":

"Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ, която да ги легитимира. Отказана е с два аргумента: първо, ИАГ не може да сътрудничи с организации, които вече са показали неуважение към закона и са санкционирани за нарушения, и второ, ИАГ е единственият орган с право да координира и контролира защитата на българските гори, който може да работи с НПО-та за опазване от вредители или научна дейност, но не и да делегира функциите си по физическа охрана от бракониери. Разбира се, всеки има свободата и гражданския дълг да подава към ИАГ сигнали за нарушения", коментира Христанов и добави, че "през 2022 г. ние бяхме в яростна война" с "дървената мафия", Борисов и Пеевски.

По време на проведената среща и след отказа за подписване на подобно споразумение, екипът ни се сблъсква с агресивно поведение, довело до бързо прекратяване на разговорите".

Христанов, той също явно е пристанал на Пеевски, допълва, че в района на Петрохан "не сме имали инциденти с незаконен дърводобив и бракониерство в степен, която да го превърне в невралгична точка и да изисква повече от стандартното внимание".

Обобщаваме.

През 2022 г. Сандов като министър на екологията подписва с въпросното сдружение договор. Юнаците еколози обаче хитро искат и от земеделското министерство "тапия", но им е отказана... защото имали нарушения и демонстрирали неуважение към закона...Жалко, че Христанов не уточнява какво значи това.

По време на скандала след убийството на Петрохан от МОСВ пускат официално съобщение: Още през септември 2022 г. министерството е предприело стъпки за преустановяване на всички дейности на Сдружение НАКЗТ, основаващи се на Рамковото споразумение, предвид неговата нищожност. В тази връзка са направени редица проверки за да се установи, че такива дейности не са извършвани.

Обобщаваме.

Въпреки рамковия договор със Сандов НАКЗТ не са свършили нищо в гората, тоест на тях им е трябвала някаква легитимация. Нищо друго.

Няма сърнички, козички, пеперуди, броене на комари и оплождане на скакалци. Нищо.

Сайтът БЪРД, който трудно може да бъде причислен към "Борисов и Пеевски" е направил справки в Търговския регистър и е установил, че НАКЗТ няма никаква дейност, никакви приходи, а разходите му ги надвишават тройно.

Цитирам:

НАКЗТ за периода 2022-2024:

Приходи от стопанска дейност: 0 /нула/ лева

Приходи от дарения съответно: 50 + 5 + 4 хил. лв.

Разходите на сдружението надхвърлят приходите!

Данни за 2025 година засега не са налични.

Финансовата информация за другите свързани сдружения, а именно "Българска рейнджърска асоциация" (БРА) и "Европейски институт за карстови и хидрогеоложки изследвания - Е.А. Мартел” не е налична. И двете сдружения са декларирали, че нямат дейност! Данните (приложените факсимилета) за трите сдружения са достъпни в Търговския регистър.

Школата за Приключения "Роук" на издирвания Ивайло Калушев, за която се твърди, че е организирала детски лагери, не е активно търговско дружество. За нея има записи до 2017 г. в Булстат и Делфи, но не е пререгистрирана в Търговския регистър. Следователно, и тя няма отчетена дейност, въпреки постовете им във фейсбук за извършването на такава съвместно с рейнджърско сдружение (НАКЗТ).

Тези 59 хил. лв. приходи за три години са недостатъчни за поддръжка на хижата с 1100 кв.м. РЗП, за дейността, която описват в официалните си финансови отчети, както и публично на сайта и на фейсбук страницата си, и за оборудването (АТВ, мотори, дронове, екипировка и др.) което показват на снимки. Ако “рейнджърите” са имали неофициални приходи и не са отчитали всичко, това не говори добре за тях и повдига още въпроси".

Обобщаваме.

КОЙ е финансирал дейността на НАКЗТ цели четири години на Петрохан - скъпи ловни оръжия, автомати, пистолети, скъпи дронове с термокамери, камери за наблюдения, АТВ-та, моторни шейни и разходи по хижата?

А и КОЙ е осигурявал политически "чадър" над тези хора?

И пак ще питам. ЗАЩО ИМ Е НА ЕКОЛОЗИТЕ ЛОВНО ОРЪЖИЕ????

(от Фейсбук)