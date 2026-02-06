Епстийн, елитът и децата: Мръсната връзка, за която никой не иска да говори

Колкото повече чета разсекретените досиета около случая „Епстайн“, толкова по-ясно започвам да виждам един тревожен паралел. Паралел между сексуалната девиация сред представители на глобалния елит и политиките, които същите тези среди налагаха публично през последните години.

От една страна стои педофилията, практикувана зад затворени врати. От друга, все по-настойчивото насърчаване на ранно сексуализиране на деца, включително във възраст 5-6 години.

Визирам конкретно:

1. Нормализирането на силно сексуализирани образи в пространства за деца. Достатъчно е да си припомним колосалния напън за въвеждане на драг куинс в детски градини. Всеки, който тогава си позволи да нарече това абсурд, беше моментално заклеймен като ретрограден тъпанар или, разбира се, кремълска агентура.

2. Все по-ранното въвеждане на сексуални теми под формата на „образование“. Пример - книжката „В като вагина“, чийто език, лексика и внушения ясно показват, че е насочена към деца под 5 години. По необяснима причина авторите ѝ проявяват особен интерес към темата за детската мастурбация.

3. Идеята, че деца могат да взимат решения с необратими последици, включително свързани със смяна на пола, като част от цялостната джендър идеология. Същите тези деца обаче не могат да гласуват, да подписват договори или да носят юридическа отговорност. Де що имаше инфлуенсърка, обясняваше с пяна на уста как само Ганя пречи на цивилизацията и прогреса, спъвайки Истанбулска конвенция и смяна на пола при децата.

И нека си спомним Маркузе и неговия завет: "Цялата патология трябва да бъде утвърдена за норма, а цялата норма - за патология." Точно това се случи пред очите ни. Всичко болно, перверзно, патологично, деформирано и гнусно започна да се представя като „прогрес“, „освобождение“ и „смелост“. А всяка форма на здрав разум, граници и защита на детството бе заклеймена като „омраза“, „ганьовщина" и "кремълска пропаганда".

„Срамуваха ли се, когато вършеха гнусотии?

Не, никак не се срамуваха и не знаеха да се червят.

Затова ще паднат между падащите.“

Книга на пророк Йеремия 6:15