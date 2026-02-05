На Запад България граничи със сектата на "рейнджърите"

Тройното убийство в хижа "Петрохан" разкри зависимости между държавни структури и паравоенна организация

МВР министърът нареди пълна вътрешна проверка

Мъже с униформи, самонарекли се рейнджъри, са държали контрола и наблюдението над огромна територия в три области на Западна България и по границата със Сърбия. Трима от тях бяха намерени мъртви в базата им в хижа “Петрохан”, трима от тях се издирват, а повечето от онези, които знаят поне малко от малко с какво се е занимавала сектата им, мълчат и чакат да се появи вест или кост от 51-годишния “лама” Ивайло Калушев.

Издирваният пещерняк, водолаз и обучител на малки момченца е не само основен заподозрян за разстрела, но и идеолог и създател на НПО-то с гръмкото име “Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии” (НАКЗТ). Това не е нито охранителна фирма по Закона за частната охранителна дейност, нито доброволно формирование по Закона за бедствията и авариите, по Закона за българския Червен кръст, по Закона за горите по Закона за опазване на околната среда. Членовете є обаче могат да ходят с униформи, да патрулират с моторни шейни, въоръжени като кърсердари, да пускат дронове, да гонят туристи, берачи на боровинки и гъби, бракониери или дървосекачи.

Пълна проверка каква е дейността на тази организация НАКЗТ и има ли в МВР сигнали срещу нея след учредяването є през 2022 г. Това нареди вътрешният министър в оставка Даниел Митов. С неговата заповед трябва да бъде изследвана и анализирана работата на компетентни структури на МВР във връзка с твърденията в медиите и в интернет. Проверката е възложена на Дирекция “Инспекторат” и ще бъде извършена както в полицията, така и в ГДБОП, “Гранична полиция”, СДВР всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция “Миграция” и в други структури на министерството.

Неправителствената организация НАКЗТ е учредена на 10 януари 2022 г., а само месец по-късно е подписва споразумение с екоминистъра Борислав Сандов и започва да се представя като държавна структура. Всъщност през предната 2021 г. по искане на Сдружение за дива природа “Балкани”, представлявано от Андрей Ковачев Министерството на околната среда и водите (МОСВ) определя защитена зона “Западна Стара планина” BG0001040. Територияте е огромна (виж картата) - от 253 135 хектара, като обхваща значителна част от труднодостъпната българо-сръбска граница в три области - Софийска, Монтана и Видин.

Сандов вече като министър, еднолично - без търг и конкурс, без съгласуване или одобрение от Министерския съвет - дава защитената зона за контрол и охрана на едно неправителствено сдружение, което към онзи момент е без реална дейност, че даже и без офис. По това време заместник-министър с ресор “Биоразнообразие и защитени територии” е Тома Белев, а в МОСВ за главен съветник е назначен същият Андрей Ковачев, който е поискал обособяването на Западна Стара планина. Именно Ковачев - човек и на Сандов и на Белев, еднолично е подготвял документите, заобикаляйки установените административни правила на министерството, припомниха от сайта Еко Новини.

Второкласникът бил воден от "Лама" в Непал

Баба и дядо се уплашили за внука си в хижа "Петрохан“

Издирваният “лама” Ивайло Калушев.

Издирваният собственик на хижа “Петрохан” Ивайло Калушев е в неизвестност от неделя, когато изпраща на майка си загадъчен СМС, в който споменава име на дете - Леон. Оказва се, че това е момче, живяло с него и другите мъже в хижата.

Преди близо три години бабата и дядото на 8-годишния тогава Леон се обръщат към Държавна агенция за закрила на детето със сигнал, че детето е в риск и е поставено в зависимост от “лама” Калушев от “Рейджърите”, писа “Епицентър”.

Социалните търсят Леон в дома на родителите му. Вместо да позволят изясняване на случая, майката на Леон, заедно със сестра є, започнали да оказват натиск над бабата и дядото на момчето. В крайна сметка, три дни след като сезирали институциите, бабата и дядото от Плевен оттеглили сигнала, с което работата по случая се прекратила.

Всичко това се случило в средата на юни 2024 г. През октомври 2023 г. второкласникът Леон бил отписан от елитно столично училище, за да бъде записан в частно училище в близка до София облищна. Въпросното училище активно си сътрудничило с “Школата за приключения “Роук” на “лама” Ивайло Калушев. Бабата и дядото на Леон били в морското село Лозенец, а внучето им било на лагер с “Рейнджърите” в село Кости. Леон се срещнал с двмата и те се усъмнили, че нещо му става, защото не проявавал емоции. После питали дъщеря си, защо е разрешила Леон да е с непознати мъже.

Когато подали сигнала, бабата и дядото разкрили пред социалните, че след като детето било при “рейнджърите”, то се променило. Станало агресивно, затворено, отслабнало и физически. Със съгласието на родителите Калушев водил Леон в Непал. Малчуганът отсъствал от дома си с месеци, не бил вкъщи дори за рождения си ден на 11 февруари. Леон бил само едно от децата, които са пребивавали в хижа “Петрохан”. Оказва се, че е имало идруги мочета, повечето ученици от същото частно училище до София.

Доц. д-р Борислав Цеков пред “Труд news”:

Не хижа „Петрохан“, а хижата на ПП-ДБ

Има практика за споразумения за взаимодействие и сътрудничество без правна стойност, но случаят е доста по-различен и особен. Очевидно става дума за опит с измамлива цел, съгласуван между тогавашния министър Борислав Сандов и тези хора, които очевидно са от една и съща политическа среда да заблуждават гражданите, че става дума за някаква държавна структура с контролни функции. При това - носеща всички белези на паравоенна организация.

Очевидно наименованието е подбрано така, че да въвежда в заблуждение обществото. Сигнали за незаконната дейност и най-малкото смущаващи факти около тази организация е имало далеч преди да се стигне до този тежък криминален инцидент. Такава практика не е редна. Този “лист хартия”, както нарича Сандов споразумението, съвсем не е лист хартия, а е ползван за легитимация на тези хора и очевидно за сплашване на местни органи на властта, на граждани. Имитират, че те са държавна организация, зад която стои законът и репресивната сила на държавата.

Всичко е много смущаващо. Цялата тази криминална афера, част от която е това споразумение, тази паравоенна структура, начинът, по който е финансирана, начинът, по който е легитимирана от държавата, начинът, по който са заграждали и препятствали достъпът до една държавна планинска територия е емблема за завладяната държава. Това е практически пример - превръщането на един планински регион в частна феодална собственост на партийни функционери, които започват да издевателстват над гражданите, да “поддържат” реда, имитирайки паравоенно формирование с всичките атрибути, които да придават вид на някакъв тип въоръжена организация с държавен характер.

Тепърва ще стане ясно имало ли е и какви са криминалните аспекти на тази дейност извън тройното убийство. Без да искам да давам съвети на компетентните органи, първо се гледа кой е съдействал в лицето на едно министерство, на един министър от една конкретна партия. След това се вижда кой ги е финансирал. Над тях очевидно е бил разпънат чадър от политическата сила, към която те всички гравитират. Така започва да се разплита цялата верига, за да се стигне до криминалната дейност и до истината за това отвратително убийство. Всички слухове в момента, без да са потвърдени, хвърлят още по-зловеща сянка около тази хижа, която с основание трябва да се нарича не хижа “Петрохан” а хижата на ПП-ДБ.

Димо Дренчев, депутат от “Възраждане”:

Привличаха с лукс деца от проблемни семейства

Тези хора се занимават с това да вкарват децата в този култ и когато им запари под краката, се местят на друго място по света. Вчера, когато видях имената от случая с убитите край хижа “Петрохан”, се сетих, че знам за тях от преди 10-11 години и вече съм дал информация на МВР. Те живеят като едно голямо семейство, в което има култ към личността на основния издирван сега. Знам за тази секта още от предишното десетилетие.

Преди да заминат за Мексико, имаха такава къща в Испания, където живеят “долче вита” на брега на морето. Водят изключително луксозен начин на живот и убеждават тийнейджъри да останат при тях, тази групичка от около вече 50-годишни мъже. Те привличат деца от проблемни семейства или с един родител, взимат ги при тях - без да учат, без да ходят на училище, постепенно ги отдалечават от родителите им.

Тези хора се занимават с това да вкарват децата в този култ, и където им запари под краката, се местят на друго място по света. Знам за подобен случай с дете, тогава със сигурност малолетно, което беше в Испания с тях и с което после родителите му нямаха връзка. Тези деца тогава заминаха с мъжете първо за Испания, после за Мексико и така и не се върнаха.