Постоянен арест за обвинените за изтезания на животни (Допълнена)

Още по темата: Садисти изтезавали животни с месомелачка и гилотина 04.02.2026 20:56

Сами поискали в ареста заради "тежкия обществен натиск"

Районният съд в Свищов наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемите за насилие над животни Анита Вачева и Детелин Аврамов. Съдът уважи искането на Районна прокуратура - Велико Търново и на самата обвиняема и я остави в ареста.

Както "ТрудNews" писа, 53-годишната Анита с приятелят й Детелин, с когото живеят на семейни начела бяха задържани в свищовското село Царевец, във вторник, при акция на ГДБОП. Двамата изтезавали животни, заснемали зверствата и продавали видеата. Според разследващите записите се продавали по 4-5 хиляди евро в т.нар. „тъмна мрежа“ и в „Телеграм“.

Наблюдаващият прокурор по делото Калинка Тодорова съобщи, че жената сама е пожелала да остане в ареста. Тодорова допълни, че по време на заседанието прокуратурата е поддържала своето искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение и посочи, че се очаква решението на съда.

„Обвиняемата пожела да остане в ареста. Каза, че съжалява за деянието си, разбира последиците и не би могла да понесе тежкия обществен натиск, ако е на свобода“, потвърди адвокатът й Мариета Кръстева.

По думите й, жената е неосъждана, до момента няма други повдигани обвинения, има постоянна работа и адрес и няма нито един довод, който да налага извода, че би могла да извърши друго престъпление. Деятелността е приключила преди повече от три години, оттогава не са извършени никакви деяния, не се е укрила, посочи адвокат Мариета Кръстева. Според нея, обвиняемата твърди, че е била принудена да извършва тези действия.

Венцислав Фоти, служебен адвокат на Детелин, заяви, че няма да обжалва мярката за неотклонение и, че обвиняемият е заявил декларативно пред съда, че иска да бъде задържан.

„Като служебен защитник считам, че правилната и законосъобразна мярка към настоящия момент е „задържане под стража“. Обясних своите аргументи и на обвиняемия, който се съгласи и прие, че за него, както той се изрази, най-добре е към момента да бъде задържан под стража. Моето становище е, че има достатъчно доказателства и е на лице реална опасност от извършване на друго престъпление, затова най-правилната и законосъобразна мярка е „задържане под стража“, коментира Фоти.

Делото се гледа при закрити врата. Вчера на двамата бяха повдигнати обвинения за това, че са изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеоклиповете в интернет. Разследването е започнало след сигнал, подаден от природозащитна организация.