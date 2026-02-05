Депутат за НПО-то от хижа Петрохан: Вкарваха децата в култ и лукс, привличаха ги от проблемни семейства

Тези хора се занимават с това да вкарват децата в този култ, и където им запари под краката, се местят на друго място по света

"Вчера, когато видях имената от случая с убитите край хижа "Петрохан", се сетих, че знам за за тези хора от преди 10-11 години и вече съм дал информация на МВР". Това каза пред "Труд news" народният представител групата на "Възраждане" в 51-ото Народно събрание Димо Дренчев.

"Тези хора поддържат от край време много висок стандарт на живот, те живеят като едно голямо семейство, в което има култ към личността, към тази на основния издирван сега. Знам за тази секта още от предишното десетилетие. Преди да заминат за Мексико, имаха такава в Испания - къща, където живеят "долче вита". Живеят на брега на морето, водят изключително луксозен начин на живот и така убеждават тийнейджъри да останат да при тях, тази групичка от около вече 50-годишни мъже", разкри Дренчев пред медията ни.

"Те привличат деца от проблемни семейства или с един родител, взимат ги при тях - без да учат, без да ходят на училище, постепенно ги отдалечават от семействата им", разказа той.

"Тези хора се занимават с това да вкарват децата в този култ, и където им запари под краката, се местят на друго място по света. Знам за подобен случай с дете, тогава със сигурност малолетно, което беше в Испания с тях и с което после родителите му нямаха връзка", разкри депутатът.

На въпрос на "Труд news" дали към днешна дата родителите имат връзка с вече пълнолетния си син, Димо Дренчев отговори, че не знае със сигурност, но е разказал всичко, което знае за случая пред полицаите.

"Тези деца тогава заминаха с мъжете първо за Испания, после за Мексико и така и не се върнаха", каза той.

По неофициална информация на медията ни и непотвърдена от Дренчев, въпросното момче, което се споменава по-горе, най-вероятно е именно към момента вече 22-годишният Николай Златков, за който съобщихме по-рано, и който се издирва, но разследващите мълчат за него.

Той е един от тримата първи избрани за членове на Управителния съвет на сдружение "Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии", заедно с убития Ивайло Иванов и Ивайло Калушев, който МВР търси.