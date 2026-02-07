ФБР е притежавало хиляди документи за американския елит

До съвсем неотдавна беше напълно еретично да се твърди, че която и да било западна държава се управлява от службите посредством корупция, шантаж, изнудване и тайни операции. Подобни твърдения бяха „конспиративни теории“ и пропаганда срещу запада. За „влиянието на службите“ можеше да се говори само у нас, в никакъв случай за „зрелите демокрации“ с „върховенство на правото“.

Колкото повече файлове „Епщайн“ излизат, толкова по-абсурдно се оказва всичко това. Години наред ФБР е притежавало хиляди документи, уличаващи половината американски елит в безброй престъпления на онзи остров или директни връзки с престъпници като Епщайн. Включително най-богатите хора на света като Бил Гейтс, Клинтън, Ехуд Барак, Буш и Доналд Тръмп. И за всички тези години не е арестуван нито един от тях. И продължават да не арестуват.

Това е всичко, което трябва да знаете за „върховенството на правото“ на Запад. То съществува само за народонаселението. Там, наистина, е почти невъзможно да подкупиш полицай, лекар или съдия. По това се различават с България и останалия свят. Но идеята, че някъде по света, дори „на запад“ съществува върховенство на правото за елита, за хората по високите етажи, е абсолютно наивна и безумна глупост. Нито някой, някога ще съди Урсула за схемите ù в Бундесвера или Астра Зенека, нито който и да било в Америка за това, какви ги е вършил на партитата на Епщайн. В една уж тежко корумпирана Украйна има повече дела срещу хора по най-високите етажи на властта, отколкото в САЩ, Англия или Германия.

Тъкмо по тази причина ще помоля всякакви западни посолства да престанат да ни наставляват за състоянието на „върховенството на правото“ по високите етажи в България. Айде да не ни размахвате пръст, че властта тук е безнаказана, докато вашата власт се е изредила целокупно и без никакви последствия през острова на Епщайн.

Благодаря.