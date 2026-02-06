Голям зор Европа сама да се набута във война. Този път и България е пряко на пангара, нали?!

Докато САЩ, Русия и Украйна преговарят за мир в Абу Даби - ЕС излиза с това.

Голяма загриженост за край на кървавата баня в Украйна. Няма що! Интересна е логиката на Урсула и Ко.

Рев голям, че Тръмп се гаври с ЕС и НАТО, като се готви да завладее Гренландия. В същия момент - пълна забрана на руския газ и нефт, на вноса на метали, химикали и критични полезни изкопаеми. С една дума: още по-плътна икономическа и енргийна зависимост от Тръмп.

Велика дипломация. Велика стратегия.

Голям зор Европа сама да се набута във война, която може и вече трябва да спре. Няма съмнение обаче, че този път и България е пряко на пангара, нали?!