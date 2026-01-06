Това е положението, драги приятели от ПП-ДБ… Това е положението

Главно двама политици, които се казват Делян, подкрепиха категорично пленяването на Мадуро.

Делян Добрев: "Гледам как всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуала... Аз нямам никакви колебания! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга."

Делян Пеевски: "Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро."

Това е положението. Да, драги приятели от ПП-ДБ... това е положението.