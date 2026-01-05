Трол-фермите и тяхното влияние в политиката тепърва ще се измерва. Но пример от днес - в моя Револют напоследък хората се оплакват, вместо да даряват, това е малкия проблем. Но преди малко от рвлт препубликувах съобщение, че в ИКЕА не приемат кеш (нито евро, нито лев) . Дори и за този дребен факт троловете изригнаха, явно имат дежурства.

Две снимки за пример - Въжаров реагира нормално, казва че не съм прав, имало недостиг на кеш - ясен проблем. Но лявата снимка обаче е човек с трима приятели и сипе обиди. Десетина такива могат да откажат човек с нормална психика да разказва проблемите на държавата тук. Просто всичко свързано с еврото е свързано с реакцията на троловете. Имат ясна задача - всяко съмнение в ползата от еврото трябва да бъде бито. Това е организиран и много добре платен процес. Ще се ползва на избори. Служби, фактчекъри, Фейсбук - всички те разрешават на троловете да работят.

Пиша това, за да ги блокирате - всеки с двама- трима приятели, някои с по сто даже, (трол с трол се поддържат, а вече са хиляди) - по това ще ги познаете - анонимни, нагли и без душица. Блокирайте. Двайсет години си играхме на демократи във ФБ / вече спираме тази игра - не им давайте да работят, да тровят и да обиждат заради непопулярни мнения. Нетърпимост - вижте къде се продава нетърпимост и си вземете. Всяко мнение на всеки е важно. Но тези са чума - и са платени отвън. Конспирация , нали?!:))