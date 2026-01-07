Нашата задача е активно да участваме в трансформацията на Европа

Не знам дали международното право все още действа ефективно. Но правото на силния и на защитения никога не е преставало да действа.

САЩ отдавна имат „заден двор“. През последните години става ясно, че той вече не е само южен, но и северен.

И други велики сили имат своите „задни дворове“ - някои традиционни, други нови и все още в процес на разпределение.

За нас, разбира се, е важно какво се случва във Венецуела, Гренландия или Украйна, които в чужди доктрини играят ролята на задни дворове.

Но най-важното за нас е ние самите да не се превърнем в нечий заден двор.

Това съвсем не е хипотетично - червените разграничителни линии на САЩ, Русия и Китай минават покрай нас, а някои - и през нас.

Затова най-важното е да следим какво става около нас, да си изясним къде минават нашите собствени червени линии и как можем да ги защитим.

На някои много им се иска Европейският съюз да се разпадне. Това обаче не е нашата игра.

Нашата задача е активно да участваме в трансформацията на Европа - към новите условия, но и към традиционните ценности и култура, които са в основата на европейското единство и на превръщането му в глобален фактор.

И тук е ключово да не бъдем европейска периферия, а мост - между пространствата, в които исторически сме играли цивилизационна роля.