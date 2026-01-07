Ентусиазъм и раздор по френски за Украйна

Копенхаген, Талин, Рига и Вилнюс разнищиха Париж, че давал на Киев много по-малко пари от тях

37% от французите подкрепят намаляването на помощта за Киев

Макрон, Стармър и Зеленски спретнаха сметка без кръчмаря Путин

Ентусиазмът на участниците в организираната във вторник в Париж от Еманюел Макрон среща на т. нар. коалиция на желаещите мир в Украйна бе направо горещ.

Поканените на сбирката трийсет и петима президенти и премиери на страни от ЕС, плюс неговите началници, ръководители на няколко страни извън Съюза и високопставени пратенци на САЩ, бяха обзети от силно, страстно и пламенно въодушевление заради отварящите се пред тях нови възможности за изяви с цел спиране на кръвопролитията в изстрадалата страна и пресичане на възможностите за нов конфликт.

Похвалното божественото вдъхновение на участниците във форума набъбна неимоверно, когато Макрон, Стармър и Зеленски подписаха съвместна декларация за бъдещо разполагане на многонационални сили в качеството на гаранции за сигурността за Киев след прекратяването на военните действия. А възторгът достигна кулминационната си точка когато Макрон обяви, че главната роля в във въпросния контингент ще играят хилядите френски войници, които Париж смята да изпрати в Украйна. Последваха аплодисменти и традиционната ухилена снимка за спомен на възторжените гости на президентския Елисейски дворец.

Но за съжаление горещият ентусиазъм май не успя да стопли сърцата на жителите на скованата от студ, сняг и лед френска столица, но не защото Макрон, Стармър и Зеленски си направиха сметката за многонационалните сили за сигурност в Украйна без кръчмаря Путин.

А по простата причина, че зад благочестивата парадност на държавния си глава парижани и целокупното население на Хексагона видяха да прозира осмяното от Молиер в комедията “Тартюф” типично френско лицемерие, манипулиращо другите със съвсем користни цели, разбирай, за да бъдат изиграни чрез пряко или косвено посегателство върху благата им. Като в “Случая Украйна” към Париж могат да бъдат добавени също така Берлин и Лондон, тъй като те според влиятелният край Сена всекидневник “Льо Фигаро” също парадират много за мир в смазаната от войната страна, а гледат да се ръсят за него по-малко, отколкото столиците на по-немощните държавици из Стария континент.

И не случайно завчера вестникът посвети на това крещящо несъответсвие обширна статия с красноречивото заглавие: “Войната в Украйна: напрежение сред европейците заради военната помощ за Киев”. Направо за раздор става дума, тъй като северноевропейските страни и тези, граничещи с Русия, се оплакват според “Льо Фигаро” не нашега, че понасят непропорционално голям дял от “тежестта Украйна” спрямо собственото си “икономическо тегло”.

Така например като процент от Брутния си вътрешен продукт с 3% за Киев Дания допринася за отпора на Русия десет пъти повече от Франция с нейните 0,29% от БВП. Данните са на авторитетния германски “Kiel Institute”, според когото по цитирания показател най-големите донори на помощ за Украйна са Дания, Естония, Литва, Латвия, Швеция, Финландия, Нидерландия и Полша. Техните лидери - подчертава “Льо Фигаро” - тихомълком оказват натиск върху по-големи страни като Обединеното кралство, Германия и Франция да направят повече, но работата им не се урежда.

И няма значение, че трите велики държави през последните месеци значително са увеличили помощта си - те все още изостават значително от скандинавските и балтийските държави като процент от техния БВП, въпреки че са най-големите донори в абсолютни стойности. Като в дъното на списъка с 0,14% е Италия, въпреки постоянната подкрепата на Украйна, която премиерката Джорджа Мелони тръби непрекъснато, и заелата най-последното място в ЕС с 0,12% иначе просперираща Испания.

Но само някой да не си помисли, че французите одобряват и посочените разходи на държавата си като помощ за Украйна - не, от статията на “Льо Фигаро”, публикувана ден преди ентусиазиращия парад в Елисейския дворец на солидарността с Киев, прозира единстевно презрение към лицемерието на Макрон.

Докато според анкета, поръчана от американското онлайн издание “Politico”, мнозинството жители на Франция не искат повече да чуват нищо за Украйна - 37% от препитаните из Хексагона подкрепят намаляването на помощта за Киев, като само 25% биха се съгласили с нейното увеличаване. Цифрите са още по-впечатляващи в Германия, където 46% от жителите на страната желаят тази подкрепа да бъде намалена драстично, а за обратното настояват едва 21%.

А тази намаляваща обществена подкрепа на ангажиментите към Киев хвърля съмнение върху устойчивостта на всяко усилие за помощ на Украйна, да не говорим за изпращането там на замислените от Макрон, Стармър и Зеленски многонационални сили за сигурност - намекна “Льо Фигаро”.