НПО-тата се покриват с агресия, мръсотия в името на парата

Властта на неизбраните активисти е пред приключване

Забелязали ли сте как всеки път като засегна темата с грантове и изпълзяват едни хора, които започват да агресират по въпроса? Плюят, псуват, храчки, обиди, клевети, заплахи. Опитват се с най-гнусните нападки и внушения да те накарат да замълчиш.

Това може да е неприятно на пръв поглед, но всъщност е едно прекрасно развитие.

По принцип грантаджийската сфера е мощна не заради финансирането, а заради идеологическата си мощ, имиджа, репутацията и интелекта. През 90-те някои от най-качествените, ерудирани и харизматични хора са били сред получателите на грантове. Организациите са били лъскави и реномирани, а над всичко е имало усещане за възпитание и цивилизация.

Е, днес виждате за какво става въпрос - същите тези псувни, нападки и гнусотии просто рушат всичко това със светкавична скорост. Не важи за всички, все още има много качествени организации, но за тези, които искат да пипат, цоцат, кадруват и насочват политиката, със сигурност е масово.

Много олигарси и милионери (дори милиардери) са се опитвали да кадруват, да правят политически инженеринг и да движат обществото с много повече пари и власт, отколкото имат НПО-тата. Само че не постигат и 1/10 от техния успех. Причината е, че НПО-тата просто привличаха качествените хора. Вече това приключи и се покриват с неща като агресията, мръсотията и първобитното държане в името на парата.

Така че ето ви една прекрасна новина - властта на неизбраните активисти е пред приключване. Може да се зачетете под псувните на някой статус за грантове и да се убедите сами.