Това са ваши данъци, които отиват в „Отворено общество“

Пресни, пресни грантове, направо парят. Другарят Сорос е получил един прекрасен грант миналата година на стойност почти 3 милиона евро от Европейския съюз. Плюс почти милион евро за друго, съюзено с тях НПО. Като попаднах на това забелязах, че те са имали на практика същия грант от 2023-та, но тогава е бил доста по-скромен, малко над 1 милион евро. Тоест, миналата година ЕС е решил да утрои парите, които дава на „Отворено общество“ в България.

Вашите пари, впрочем. Това вече са си ваши данъци, които отиват в „Отворено общество“.

Това значи, че до 2029 г. (проектът е до края на 2028 г.) Сорос ще получава ~750 хиляди евро на година от вашите данъци да прави проекти върху вас. А тъй като грантовете дори се застъпват за 2025-та, до април тази година технически сумата е малко над 1 милион евро годишно. Не се притеснявайте, Урсула все пак значително увеличава бюджета за НПО-та, пак ще се вдигне, няма така да оставят нещата.

Всичко това за мен веднага повдига един любопитен въпрос. Тези организации наричат себе си НПО-та или „неправителствени организации“. Ами, „Отворено общество“ за 2024-та пише, че има някъде около 793 хиляди евро приходи, а през 2023 към 638 хиляди. Тъй като и България ги финансира (МОН дава за проекта за университетите), как така „Отворено общество“ е „неправителствена“ организация, след като повече от половината ù финансиране е държавно, от вашите данъци?

Както и да е. Ето поне една утешителна награда ако скочи пак инфлацията - поне тогава тези правителствени неправителствени организации ще могат да напазаруват по-малко с парите, които взимат от вас и дават на тях.