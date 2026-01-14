Провалът на „прогресивните“ идоли

Има и алтернативни авторитети и мислители извън Свещения Триъгълник

Интересен е провалът на трите стълба на съвременната прогресивна идеология от 19 век, та до днес.

1. Марксизъм: Маркс. Идеология и теория за Обществото-Провал с неизчислими все още жертви, но са засега стотици милиони. Грешка в разчитането на човешката природа и нейните естествени нужди и стремежи. Фантазия с наукообразна форма, която въобразява човека и се опитва да го въдвори в тази фантазия или да го убие, ако не е съгласен с нея с неизличими последици.

2. Теория на относителността. Айщайн. Гравитационна теория, граничеща с идеология, която обяснява с уравнения съотношенията между маса и енергия и довежда до създаването на атомната бомба. Най-съществен резултат, но не само, потенциална гибел на човечеството. Като обяснение на Вселената, е в конфликт с Квантовата теория. Тя в крайна сметка се оказва по-дълбоката истина, в която Айнщайн не вярва до края на живота си.

3. Психоанализа. Зигмунд Фройд. Полумитологична теория-анализ на човешката природа, обяснена през нагони, подсъзнателни подтиснати импулси, инцестно-сексуални или отце-убийствени желания, хидравлични процеси в дълбочината на човешката душа и термини, които нямат никакъв истински обяснителен и лечебен смисъл, въпреки претенциите за обратното. Мистификации в планетарен мащаб, които в днешно време рядко се ползват от истински лекари за лечение на реално болни хора, но са на въоръжение в многобройни школи за консултиране и практикувани от литературни критици или хора завършили курсове по социални грижи.

Ето това са колосите на съвременната прогресистка култура. Идолите, съвременните стожери на Голямата Култура и безпрекословните авторитети.

Но дали това е така? Или има и алтернативни авторитети и мислители извън този Свещен Триъгълник на съвременната за нас наука и култура?

Мисля, че да. И съм критичен към сакрализирането на тези трима, без съмнение умни мислители, но не и абсолютни авторитети, както са ни представяни повече от век и половина, за сметка на други гледни точки. Всъщност време им е вече да си ходят. Светът е вече друг.

А в областта на изкуството могат да вземат със себе си също и Ротко, като трофей на стойност 79 милиона долара за само една картина. Overpriced (от англ. - Надценени).