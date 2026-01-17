Почина президентът на Фиорентина - Роко Комисо

Италианският футбол е в траур след новината за кончината на президента на Фиорентина Роко Комисо. Бизнесменът и медиен мениджър си отиде от този свят на 76-годишна възраст, съобщиха официално от клуба, предаде Gong.

"След продължително лечение нашият любим президент ни напусна и днес всички скърбим за неговата кончина", се казва в емоционалното съобщение на Фиорентина.

Комисо придоби "виолетовите" през лятото на 2019 година и оттогава беше движеща сила в управлението на тима от Флоренция.