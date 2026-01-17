Малена Замфирова след четвъртото място в Банско: Важното е, че карам бързо, ще се науча да минавам между вратите

Родният сноуборд не успя да се поздрави с подиум в първия ден от Световната купа в Банско. Най-близо до това бе Малена Замфирова, която вдигна на крака пълните трибуни на Бъндеришка поляна с два спечелени дуела в елиминациите на паралелния гигантски слалом – срещу Найджин Гонг (Китай) и Орели Моазан (Канада), но завърши четвърта, след като претърпя падания в полуфинала с Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) и в малкия финал с Цубаки Мики (Япония) – две от най-добрите състезателки в света. Германката спечели победата с успех над Александра Крол-Валас (Полша).

„Мислех, че мога да се справя и по-добре, макар че четвърто място – доволна съм, не мога да кажа, че съм недоволна – заяви 16-годишната Малена. - Хофмайстер е много добра състезателка, всички сме добри, но тя наистина е много добра. Срещу нея... пуснах турбото, ние така му казваме, пуснах борда на върви, водех я, но има един момент, в който не можеш вече да караш с такава скорост, а аз все още не го усещам. Казвам си, че трябва да карам още по-бързо. Учим се, важното е, че карам бързо, а ще се науча и да минавам между вратите. Чувствам се много добре тук пред българска публика. Всички ни подкрепят, докато навън се чувстваме сами. Миналата година на това състезание станах 19-а, а след това станах втора и трета на Европейски купи. И тогава си мислех, че това ми е нивото, а месец по-късно станах втора на Световната купа в Криница и разбрах, че мога да се състезавам и с най-добрите момичета. Повечето състезателки на моята възраст карат ФИС или Европейска купа, а аз прескочих това ниво“.

При мъжете брат й Тервел стартира с победа над словенеца Жан Козир, но след това отстъпи на Джан Казанова. Така швейцарецът се превърна в кошмара за българските надежди в състезанието, тъй като преди това изпревари със 7 стотни легендата Радо Янков и предотврати трета среща между двамата ни най-добри състезатели на ниво Световна купа. При мъжете триумфира олимпийският и петкратен световен шампион Бенямин Карл (Австрия), а подиума допълниха Арно Годе (Канада) и Казанова.

„Седем стотни не ми стигнаха, швейцарецът успя да бутни по-добре борда в последната част – призна Янков. - Условията са супер, мислех, че ще има го-голяма разлика между трасетата, но всъщност едното тръгва по-добре в горната част, а другото е по-бързо в долната. Имаше победи и от двете страни и видяхме най-хубавото от нашия спорт. Това е състезание, хората очакват много от нас, но ние няма как винаги да сме на стълбичката“.

Останалите ни представители не успяха да намерят място сред първите 16 в квалификациите и да се класират за елиминациите. Утре в Банско е вторият паралелен гигантски слалом от Световната купа.