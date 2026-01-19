Григор излиза в дуела на плейбоите с чеха Томаш Махач

Първият мач на Григор Димитров срещу чеха Томас Махач от Откритото първенство на Австралия се открои като дуел между двама известни плейбои в тениса. Мачът между първата ракета на България и шампиона от Аделаида е насрочен за вторник сутрин наше време, като и двамата са обект на силна завист от много мъже заради красивите им приятелки.

Засега от Мелбърн липсват новини за присъствието на актуалната любима на Григор Димитров – мексиканската актриса Ейса Гонсалес. Неговият съперник обаче може да се възползва от нежния „допинг“ на своята половинка в Австралия – нашумялата словашка певица и актриса Ема Дробна. Стройната блондинка и Махач са двойка от година насам.

Ема замени в леглото на чеха неговата колежка и партньорка не само на корта Катерина Синякова. Нейното място в спалнята му „изстина“ през 2024 г. Малко по-късно Махач постигна най-големия си успех в кариерата – олимпийската титла на смесени двойки в Париж с тандем с вече бившата си приятелка.

През пролетта на 2025 г. Махач, който вече беше „забил“ певицата Ема Дробна, постигна най-доброто си индивидуално класиране в ранглистата, като се изкачи до 20-о място в света. Той е един от състезателите, който работи с българския мениджър Стефан Гюров. Неговата агенция „Топ Файв“ е ангажирана и с други елитни тенисисти като Фабиан Морожан (Унгария), Елена-Габриела Русе (Румъния) и Синякова, която е №1 в света на двойки (жени) и има 11 титли от Големия шлем.