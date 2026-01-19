Нефтохимик с шеста купа на България по волейбол

Нефтохимик спечели за шести път Купата на България по волейбол. В зала „СамЕлион“ в Самоков бургазлии бяха видимо по-добрият отбор от Пирин (Разлог) и триумфираха с 3:1 (27:25, 25:19, 19:25, 25:20). Малко преди финалния турнир Нефтохимик смени италианския треньор Франческо Кадеду, който е помощник на Джанлоренцо Бленджини в националния тим. Причината беше загуба от Левски. Новият наставник Иван Станев триумфира с купа след само няколко дни работа.

Голямото разочарование е за Пирин. Последователно разложкият отбор победи грандовете Левски и ЦСКА с по 3:2. Явно силите на тима се изчерпаха за финала. Най-резултатен бе Теодор Каменов от Пирин с 24 точки, но те не се оказаха достатъчни.

Нефтохимик е носител на трофея още през 2007, 2008, 2016, 2018 и 2021 година. „Моите момчета са бойци – възкликна Иван Станев. - Когато пътувахме за Самоков, само трима-четирима вярваха в успеха ни. Бяхме отписани! Сега трябва да мислим за двубоя ни в петък.“