Още болка за Григор на Големия шлем

Григор Димитров най-сетне направи участие на турнир от Големия шлем без предсрочно отказване заради травма... Но изявата му на Аустрелиън оупън няма как да се нарече позитивна, а и не мина без болка. Най-добрият ни тенисист видимо изпитваше дискомфорт в рамото и китката по време на мача си с Томаш Махач.

25-годишният чех беше по-подвижен и стабилен в разиграванията и това се оказа достатъчно за успех в три сета – 6:4, 6:4, 6:3. Ключови се оказаха своевременните пробиви в сервиса на българина – Димитров нямаше достатъчно постоянство, за да устои в по-дългите размени. Родният ас, който е с почти 10 години по-възрастен, показа само на моменти превъзходството си в техника и опит, но отделните успешни комбинации нямаше как да компенсират количеството сравнително лесни точки за противника.

„Когато видях жребия, си казах, че е тежък за мен, защото Григор е сред най-добрите, които изобщо са хващали ракета – заяви Махач след успеха. - Срещу мен се играе трудно, когато съм в такава форма, но от друга страна той наистина имаше проблеми. За мен също не беше лесно, защото винаги се чувстваш малко странно, когато съперникът ти изпитва болки. Пожелавам му бързо възстановяване“.