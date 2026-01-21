Ауди представи болид с лого на Nexo

Логото на Nexo вече обиколи световните медии, след като Ауди представи на церемония в Берлин болида си за предстоящия сезон в „кралските гонки“. Българската компания е сред спонсорите на тима, който тази година дебютира в най-престижната автомобилна надпревара. Зад волана ще са опитният германец Нико Хюлкенберг и младата кръв от аржентина Габриел Бортолето, а начело на операциите в гаража е Джонатан Уийтли.

„Ние сме отбор с ясна, дългосрочна визия, подкрепена от сериозни ресурси и опит от световна класа – заяви Хюлкенберг. – За един пилот, възможността да бъде в тима на Ауди в самото начало на тяхното пътешествие, е изключително вълнуващо“.