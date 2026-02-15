Левски надигна глава с „класика“ срещу Ботев (Пд)

Левски превъзмогна трудния старт на годината, белязан с две поредни загуби от Лудогорец – за Суперкупата и за Купата на България. „Сините“ изляха гнева си върху Ботев (Пд) с 3:0 на стадион „Георги Аспарухов“, което бе втори тежък удар по „канарчетата“ след отнемането на острието Армстронг Око-Флекс.

Ирландецът не се разписа във вратата на бившия си тим, а това на два пъти направи Евертон Бала. Преди почивката бразилецът първо засече центриране отдясно на сънародника си Алдаир, а веднага след нея реализира дузпа за игра с ръка на Карлос Алгара.

Домакините изтърваха още куп положения, а мачът бе решен с третото попадение – Око-Флекс направи поредния си пропуск, като би отблизо в крака на вратаря Даниел Наумов, но връхлитащия Акрам Бурас без колебание прати топката във вратата.

„Изградихме тази победа заедно, както в моментите, в които играехме с топката, така и в тези, в които трябваше да тичаме и да покриваме – заяви Евертон Бала. - След отпадането за Купата се чувствахме тъжни, можехме да продължим напред. Но знаехме, че сме направили много силен мач в Разград и бързо успяхме да пренасочим фокуса си върху този мач. Щастлив съм, че съм напред в класирането при голмайсторите, но това щеше да е невъзможно без помощта от съотборниците ми“.

Така сините съхраниха преднината си от 7 точки пред Лудогорец в класирането на Първа лига и очевидно нямат желание да „преотстъпят“ и титлата на тима от Разград, който ги лиши от надеждите за останалите два трофея.