И Банско почете Тервел Замфиров

Тервел Замфиров е от София, но е у дома си и в Банско – все пак преди по-малко от месец под връх Тодорка първата си победа в Световната купа по сноуборд. И не пропусна поканата на пиринския курорт да приеме почести като олимпийски медалист.

„Банско и Пирин планина е мой дом, от малък прекарвам много време тук, тук е бил първият ми завой, вярвам, че тук ще бъде и последният. Винаги се чувствам добре, когато съм на родна земя, на роден сняг, на тази писта, на Шилигарника“, заяви Тервел на импровизираната церемония на пистата.

Той бе в компанията на сестра си Малена, техния баща и треньор Анатоли, както и Александър Кръшняк, който също бе сред българските участници на олимпиадата в Милано/Кортина. А домакините им устроиха традиционно посрещане – с гайда, носии и хоро.

„На старта се опитвам да гледам на всяко състезание като „просто състезание“, но отзвукът в обществеността започва да ме убеждава, че олимпиадата не е била „просто състезание“, добави Тервел.