Благой Тодев бил против треньорите в биатлона

Ако подходът на треньорството ръководство на националния отбор по биатлон работи за Лора Христова, явно същото не важи за Благой Тодев. Своенравният банскалия за второ поредно състезание бе най-добре представил се от мъжкия ни тим на зимната олимпиада в Милано/Кортина и завърши 42-и в спринта на 10 км, след като допусна 1 грешка в стрелбата.

„Отново не мога да покажа чиста стрелба, което е изнервящо за мен, не съм доволен – заяви 24-годишният Тодев. - Единствено бих бил доволен, ако стрелям чисто и бягам на моите максимални способности. Имам някакви неща, които мисля, че трябва да се изчистят. Аз нямам проблеми с президента, но по-скоро с федерацията, треньори и тренировъчен процес“.

Надпреварата се превърна в поредния френски триумф – Кентен Фийон Майе грабна златото с перфектна стрелба и аванс от 13,7 секунди пред Ветле Кристиансен, а Стурла Холм Легрейд зае трето място на 15,9 сек – сребро и бронз на Норвегия.

Доста по-неточни бяха останалите ни състезатели – Константин Василев пропусна 4 от десетте изстрела и остана 56-и, с което поне влезе в преследването. Владимир Илиев (също 4 грешки) е 70-и, а Антон Синапов – 82-и с 3 пропуска, като и двамата няма да карат в следващия старт.

„Оценявам днешното ми представяне като слабо, имам напрежение преди и по време на старта – призна ветеранът Илиев. - Не мога да се справя с тази стрелба, не знам защо така се получава, но това е спортът. Чувствах се добре, но след два пъти по две грешки рязко в главата ми се появяват демотивиращи неща и в последната обиколка изобщо не бях аз“.

Очаквано назад останаха и ски бегачите ни. Марио Матиканов е 49-и на 10 км св. стил на 2:24,3 минути след шампиона Йоханес Клаебо, а Даниел Пешков остана 67-и на 3:18,6 мин. Норвежецът спечели трета титла от Милано/Кортина и общо осма от олимпиада, с което се изравни с легендарните си сънародници Бьорн Дели и Марит Бьорген (ски бягане) и Оле Ейнар Бьорндален (биатлон). Клаебо измъкна златото с 4,9 секунди пред Матис Делож (Франция), а трети на 14,0 сек е Ейнар Хедегард (Норвегия).