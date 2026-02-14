Сълзи за Милена Тодорова след пропуснат медал в биатлона

Милена Тодорова не успя да сдържи сълзите си след четвъртото място в спринта на 7,5 км от програмата по биатлон на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Голямата звезда на дамския ни тим се представи най-добре от четирите българки в надпреварата и финишира четвърта за 21:20.8 минути, след като допусна една грешка при първата от двете си стрелби в комплекса в Антхолц-Антерселва.

Тя се размина за 16.3 секунди с място на подиума, но записа най-добрия си резултат на зимни Игри, след като досега най-предното й класиране беше 17-о място в същата дисциплина в Пекин 2022. Тодорова изравни и най-доброто българско класиране в дисциплината на Олимпиада на Надежда Алексиева от Албервил 1992.

22-годишната Лора Христова, която спечели бронз в индивидуалния старт на 15 километра с перфектна стрелба, днес също направи един пропуск от положение легнал и се нареди 11-а с 21:54.1 минути.

Така двете се класираха за преследването на 10 километра в неделя, за което продължават първите 60, като ще имат доста добри изходни позиции за атака на местата на подиума.

"Четвърто място... това е - призна през сълзи разочарованата Милена след финала. - Тъжно ми е, че точно на стрелбата от легнал… И за мястото. Това е спортът..."

Дебютантката на Олимпиада Валентина Димитрова и Мария Здравкова останаха извън топ 80 и приключват индивидуалното си участие на Игрите. За тях предстои само участие в щафетата на 4 по 6 километра на 18 февруари.

Здравкова днес финишира 83-а с време 24:44.2 минути, след като свали едва 6 от 10 мишени на стрелбището с един пропуск от легнал и три от прав.

Димитрова пък завърши 85-а за 24:56.1 минути след два пропуска от легнал и 1 от прав.

Шампионка с чиста стрелба стана Марен Киркеейде (Норвегия) с 20:40.8 минути.