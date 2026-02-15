Милена преглътна сълзите, Лора отново е в челото в олимпийското преследване на биатлонистките

Женският биатлон е красивото лице на България на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, при това вече в трето поредно състезание. Лора Христова си създаде нов повод за ослепителна усмивка, след като стигна до второ класиране в топ 8, а Милена Тодорова преглътна сълзите заради пропуснатия медал в спринта ден по-рано.

Голямата звезда на дамския ни тим бе съкрушена след четвъртото място в спринта, но направи всичко възможно да се възползва от изгодната стартова позиция за преследването на 10 км. И мина без грешка през първите две стрелби, но впоследствие допусна общо три грешки от положение „прав“ и наказателните обиколки я пратиха назад. Така Милена пристигна 14-а на финала, на 1:45,2 минути след стартиралата с нея Лица Витоци, която зарадва Италия с титла след 20 точни попадения в мишените.

Лора Христова отново бе безгрешна с пушката след паметния бронз в индивидуалното състезания и превърна 11-ото си място на старта в 7-о на финала на 1:12,2 от шампионката.

„Дали това е моята олимпиада? Не знам дали е точно, но се усещам прекрасно – заяви Лора. - Аз много харесвам Антхолц-Антерселва, чувствам се доста подготвена ми е много леко да се състезавам на голямата надморска височина.“

И двете си осигуриха участие в масовия старт на 12,5 км на 21 февруари, като за първи път две българки влязоха във финалната надпревара от олимпийската програма. Три дни преди това е дамската щафета, в която Милена и Лора ще обединят сили с Валентина Димитрова и Мария Здравкова.

„Смятам, че можем да направим добър резултат, щафетата е много по-друго състезание – заяви Тодорова. - Смятам, че моят ден беше вчера. Според мен трябва и да ти е писано, и някой път нещата да се наредят по най-добрия начин. Някой път стига само за четвърто място...“

На другия полюс остава представянето на мъжете – Константин Василев остана 57-и на 12,5 км със 7 грешки в стрелбата и изоставане от 8:48,8 минути от шампиона Мартин Понсилуома (Швеция), който пропусна само един изстрел и остави на 20,6 секунди Стурла Холм Легрейд (Норвегия). А Благой Тодев бе затворенс обиколка и изобщо не завърши.

„И днес ужасна стрелба, отново ден, в който не се чувствам въобще добре функционално – призна Тодев. - Могат да ме бият всички, включително и децата, може би, ако се пуснат тук в Антхолц. Не е моето бягане. Засега не мога да намеря себе си, наистина се надявам да се съберем за щафетата“.