Милано Кортина 2026 - секс олимпиадата

Радост за наводнилите олимпийските центрове луксозни жрици - работят денонощно

Бразилка пуснала без пари на сребърен медалист

Състезателите разочаровани - получили само по три презерватива с петте кръга

Ако се вярва на италианските медии, участващите в “Милано - Кортина 2026” стотици състезатели от цял свят били крайно обидени на организаторите на зимната олимпиада. По простата причина, че им били предоставили за двете седмици на игрите само по три презерватива.

Няма значение, че за пръв път кондомите били брандирани до един с петте олимпийски кръга - на лятна олимпиада преди две години в Париж домакините били далеч по-щедри. Ами били раздали на всеки участник от мъжки пол по два презерватива на ден или общо към трийсетина, нищо, че повечето били без запазената марка на МОК. Като с финния гумен щит срещу неприятности във важни зони на тялото можели да се въоръжат при желание дори и състезателките във френската надпревара през юли 2024 г., а сега - не!

Няма шега - раздаването на презервативи на олимпийските спортисти, подчерта в. “Ла Стампа”, отдавна е “консолидирана традиция”. Началото є е поставено през 1988 г. на игрите в Сеул, когато уплашени от “бума” на СПИН по онова време и от разюздания весел секс на всяка олимпиада, организаторите на южнокорейската вземат спешни мерки. И мотивират масовата безплатна дистрибуция на кондоми в олимпийските селца с нуждата да се повиши осведомеността на състезателите и въобще на младите хора по въпроса за превенция на опасните болести, предавани по полов път.

Като сега, почти четирийсет години по-късно, на зимната олимпиада в Милано и Кортина д’Ампецо, нищо не се е променило. А на опаковките на презервативите дори е лепнато и логото на най-богатата италианска област Ломбардия, чийто административен център е Милано, тъй като тя е основен спонсор на здравното начинание. Губернаторът на региона Атилио Фонтана дори направи нарочно изявление в полза на безопасния секс по време на олимпиадата.

Началникът уточни, че “ако на някого изглежда странно, той въобще не е запознат с олимпийската практика на масов секс - тема, която в никакъв случай не трябва да предизвиква неудобство.” А подочул за недоволството от малкото презервативи, Фонтана обеща нови доставки за олимпийците в съкратени срокове.

Изглежда обаче, че от радостите на плътта през тези дни на “Милано - Кортина 2026” са безкрайно доволни луксозните проститутки, чието присъствие в олимпийските центрове според медиите на Апенините било скочило двойно. Ех, по-скромен е рекламният портал “SimpleЕscort”, който сочи за Милано увеличение от трийсетина процента на офертите в мрежата на класни жрици, към петнайсетина в Кортина д’Ампецо, а в Бормио, Ливиньо, Вал ди Фиеме и Антерселва - малко по-малко.

Но като се има предвид фактът, че много от гастролиращите на сегашната олимпиада проститутки не са професионалистки, не се рекламират и действат солово, нищо чудно италианските медии да се окажат прави що се отнася до “двойния скок”. Все пак няма голямо значение точният им брой, а това, че всички олимпийски жрици са изключително щастливи, тъй като работят денонощно, в повечето случаи с платежоспособни клиенти и изкарват хубави пари. Става дума не само за спортисти, но за техници, спортни мениджъри и международни журналисти, които според в. “Ла Стампа” представляват 60 процента от клиентите през този “олимпийски период”.

Докладът на “SimpleEscort” пък очертава други интересни тенденции - повече от 40 процента от професионалистките на сегашните зимни игри са пристигнали от чужбина, главно от Източна Европа, Южна Америка и Обединеното кралство. А средното увеличение на почасовите такси във “ВИП” зоните на Милано и в планинските курорти като Кортина и Ливиньо било десетина процента, като “най-горещите” времеви интервали за резервации били следобеда след състезания и особено късно вечерта.

“Започнах с Лондон 2012, след това бях в Рио и в Париж. Между една и друга олимпиада присъствах и на различни международни състезания по тенис и футбол, където се срещах и с италиански спортисти. Спортните събития не са само спорт - те са свързани с вълнения, с успех и желание за купонясване”, разказва на “SimpleEscort” родената в Лондон топескорт-ка Клои, която сега пристъпва в петият етап от кариерата си, изградена все около мега-спортни събития.

“Моите клиенти по време на игрите често са спонсори - продължава красавицата - известни журналисти, ръководители или членове на делегации, които търсят дискретност и интелигентен разговор след дълги часове работа. А Милано излъчва невероятна енергия, подобна на тази на Париж, но с много повече човешка топлина, типична за Италия, която прави всичко по сърдечно, по-вълшебно.”

Клои споменава също така, че вече имала “пълна програма” чак до церемонията по закриването на олимпиадата на 22 февруари във Верона. “Не говоря само за свръхбогати клиенти - подчертава жрицата. - Получих обаждания от хотелски апартаменти, където адреналинът след церемонията по откриването все още беше много висок. Имаше например дефилиращи по пистата, които няколко часа по-късно просто се опитаха да свалят официалните си екипи за малка несъстезателна разтуха.”

А колко струва половин час платено щастие? “Като се има предвид моето образование и това, че английският ми е роден език, често се свързват с мен господа, които ме желаят за цяла вечер, започваща с аперитив и завършваща на следващата сутрин на закуска - разкрива Клои. - Цялостна услуга като тази започва с цена от 500 до 1500 евро или повече, в зависимост от заявките за облекло, грим, прическа, видове секс и т. н.. Естествено всички разходи за храна, хотели и всякакви подаръци не са за моя сметка”, подчертава топ-жрицата.

Отговорът на въпроса за цената на плътското щастие от половин час го дава обаче не Клои, а пристигналата от Сау Паулу в Бразилия специално за “Милано Кортина 2026” знойна жрица Мариана. “Има клиенти, които са готови да платят дори 200-250 евро само за половин час бягство от лудостта на олимпиадата - обявява ескорт-ката, след което уточнява: - Моите тарифи обаче варират от 150 до 200 евро за половин час, но стават 450-500 евро, ако трябва да пътувам и да се “доставя” в някой частен апартамент, губейки поне два часа”.

“За първи път съм в Италия по време на събитие с такива измерения - продължава разказа си хубавата бразилка. - Беше много лесно за мен и за много други мои приятелки да дойдем тук - получихме бързо туристическа виза, която ни позволява да останем тук толкова дълго, колкото ни е необходимо и да се завърнем с добра печалба. Що се отнася до клиентелата - това са мъже, но понякога и жени, които се свързват с мен главно за да изживеем заедно лични моменти на релакс”, продължава 25-годишната Мариана.

Тя не забравя да подчертае, че преди няколко дни се оказала особено щедра към млад мъж, но не защото бил красив като гръцки бог. Когато се събличал той свалил от врата си скрития под пухенката сребърен олимпийски медал и след трийсетте минути на волен секс, бразилката отказала да му прибере парите...