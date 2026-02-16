Либерото във волейбола ще бие сервис

Волейболистите на поста либеро вече ще могат да изпълняват сервис и да посрещат с ръце отгоре от всяка зона, гласят част от новите промени в правилника на играта, предложени от Комисията по съдийство и правила на играта на ФИВБ. Част от новостите ще бъдат изпробвани в Лигата на нациите това лято, както и на световното първенство по волейбол за юноши до 17 г.

А за треньорите ще има по-голяма свободна при определяне на групата за мач – ще могат да регистрират само по едно либеро, вместо две, както е в момента. След изпълнение на сервис движението на посрещащия отбор вече няма да се счита за грешка, а броят на смените в рамките на един гейм се увеличава от 6 на 8. Сред останалите нововъведения са промени на правилника при докосване на мрежата или удар на топката в тавана – играта продължава, ако топката остане в полето на защитаващия се отбор.