И шефът на ФИС в досиетата „Епщайн“

Още една голяма фигура от света на спорта се оказа замесена в досиетата „Епщайн“. Президентът на Международната ски федерация (ФИС) и член на МОК Йохан Елиаш е в „списъка“ на скандалния финансист и сводник, като става въпрос за информация от далечната 1988 г. Шведският милиардер, който е собственик на гиганта за спортни стоки „Хед“, обяви, че дори не е познавал Джефри Епщайн.

„Много е просто, името ми е попаднало в някакъв телефонен указател с контакти с много други и аз не знам как е станало това“, обясни Елиаш, който не вярва, че това може да окаже влияние върху позициите му в МОК или ФИС.

Той е вторият спортен „аристократ“, попаднал в „списъка“ след Кейси Васерман, който е президент на организационния комитет на летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г. Скандалът принуди американския предприемач да обяви за продажба агенцията си за търсене на таланти за Холивуд, но той остава начело на организацията на най-голямото спортно събитие.