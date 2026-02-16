Олимпийски кошмар за Алберт в слалома

Времето и неособено подходящото трасе, дело на Мауро Пини, превърнаха в истински кошмар първия манш на олимпийския слалом от зимните игри в Милано/Кортина. С подреждането на коловете италианският треньор даде много тежка задача, а обилният снеговалеж допълнително затрудни скиорите и 52 от общо 96 стартирали не успяха да стигнат финала. Сред тях бяха и двамата българи Алберт Попов и Калин Златков, както и куп звезди – шампионът в гигантския слалом Лукас Пинейро Браатен (Бразилия), Мануел Фелер (Австрия), Пако Раса (Франция), Едуард Халберг (Финландия), а дори и местните надежди Алекс Винатцер и Томазо Сала. Почти нямаше скиор, който да стигне до финала с каране, което прилича на състезателно...

„Със сигурност много ме е яд, изпусната възможност – призна Попов. - Може би с едно по-нормално слизане с много отпаднали, можеше да се търси резултат в топ десет, но аз исках повече, исках да давам газ, да рискувам. В такъв ден дали ще си отпаднал, или четвърти боли еднакво много. Със сигурност ми предстои още една олимпиада, за по-нататък – ще видим...“

Лоик Меяр завърши триумфалното швейцарско представяне при мъжете с титла в слалома, след като направи най-добрия втори манш заедно с Фабио Гщрайн (Австрия, взел среброто на 0,35 секунди в общото време). А това принуди лидера от първия Атле Лийс Макграт да рискува и това доведе до отпадането му още на началните врати. Норвегия все пак взе медал – бронз на Хенрик Кристоферсен.