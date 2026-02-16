Попович №1 в анкетата за спортист Балканите, Насар е трети

Румънският плувец Давид Попович е победител в 52-о издание на анкетата на БТА "Спортист на Балканите" за 2025 година.

Тройката допълниха сръбският баскетболист Никола Йокич (Сърбия) и тежкоатлетът Карлос Насар, който беше удостоен със специалния приз на БТА за български спортист на Балканите.

В традиционното допитване участваха националните агенции на страните от региона - БТА (България), АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Румъния), Анадолска Агенция (Турция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна гора), МИА (Република Северна Македония), ХИНА (Хърватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина), КНА (Кипър), АТА (Албания) и КосоваПрес (Косово).

Попович, който стана световен шампион на 100 и 200 метра свободен стил, получи 70 точки и заслужи наградата за втори път след 2022 година.

На второ място с 46 точки се нареди Йокич, който направи нов силен сезон в Националната баскетболна асоциация с екипа на Денвър, подобрявайки няколко рекорда в лигата.

Българският състезател по вдигане на тежести Насар получи 41 точки, след като за поредна година направи отличен сезон. Той спечели световната титла в категория до 94 килограма със световен рекорд в изтласкването, както и европейската титла при 96-килограмоните със световни рекорди в изтласкването и в двубоя.

На четвърто място с 39 точки завърши баскетболистът Янис Адетокунбо. Той помогна на Гърция да стигне до бронза на Европейското първенство по баскетбол, като беше включен в идеалния отбор на турнира. Освен това Адетокунбо беше избран в първия отбор в НБА за сезона и участва в Мача на звездите в северноамериканската лига.

Хърватската състезателка по ски-алпийски дисциплини Зринка Лютич беше класирана на петата позиция с 35 точки. Тя спечели три победи за Световната купа и заслужи малкия Кристален глобус в дисциплината слалом.

Шести с 33 точки завърши гръцкият лекоатлет Емануил Каралис. Той стана европейски шампион в зала на овчарски скок, като спечели и сребърни медали в дисциплината на Световните първенства на открито и на закрито.

На седма позиция с 30 точки е баскетболистът Алперен Шенгюн, който беше ключова фигура в състава на Турция, спечелил сребърните медали на Евробаскет 2025. Той беше избран в отбора на турнира, а игра и в Мача на звездите на НБА.

Джудистката Дистрия Красничи от Косово завърши осма с 24 точки. Тя стана европейска шампионка световна вицешампионка в категория до 52 килограма.

Българският волейболен ас Александър Николов се нареди девети с 23 точки. Той беше най-добър реализатор на Световното първенство, на което България стигна до сребърните медали, като беше определен и за най-добър диагонал на Мондиала.

Десетото място заслужи гръцкият гребец Стефанос Дускос, световен шампион и европейски вицешампион на скиф.

Общо 47 спортисти получиха гласове в анкетата през тази година, като от българите извън топ 10 останаха баскетболистът Александър Везенков, който раздели 11-ото място с 20 точки, състезателката по художествена гимнастика с общо девет медала от Световното и от Европейското първенство Стилияна Николова и европейският шампион в зала на скок дължина Божидар Саръбоюков, които разделиха 20-ата позиция с по 12 точки, европейският шампион по вдигане на тежести в категория до 55 килограма Ангел Русев, който раздели 26-ото място с 8 точки и световният шампион по сноуборд Тервел Замфиров, който се нареди 33-и с 6 точки.