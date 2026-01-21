Мерникът на Везенков порази и Макаби

Александър Везенков става още по-точен в стрелбата към противниковия кош и това разбраха в израелския Макаби (Тел Авив) при гостуването си на Олимпиакос в Евролигата. Българското крило вкара 10 от 14 опита от игра, включително 6 от 8 тройки, като завърши с общо 28 точки, а гръцкият тим се наложи със 100:93. При това Саша хвана и 9 борби и даде една асистенция, а мачът е петият му пореден с поне 24 т.

Грандът от Пирея обаче пропиля много аванса си след почивката, която дойде при 58:34. През второто полувреме гостите наваксаха много от пасива, но времето не им стигна за сензационен обрат. Успехът пък изстреля „червено-белите“ на четвъртото място в класирането с 14 победи и 8 загуби. Макаби е на другия полюс с баланс 9-14.