Бойко Борисов се срещна с посланика на Великобритания

Ключови въпроси, свързани със сигурността в региона, стратегическото партньорство с Обединеното кралство и необходимостта от стабилни и предвидими политики в условията на кризи бяха във фокуса на срещата ми в Централата на ГЕРБ с Н. Пр. Натаниел Копси, посланик на Великобритания в България. Това съобщи във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Подчертах, че ГЕРБ ще работи България да бъде активен и надежден партньор, със силни институции, ясна евроатлантическа ориентация и конкретни действия в подкрепа на икономиката и сигурността. Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната."

Двамата са обсъдили актуалните въпроси от двустранното сътрудничество между България и Обединеното кралство.

"Разгледани бяха и възможностите за задълбочаване на търговските и инвестиционните отношения, както и обменът на добри практики в сферата на образованието и иновациите.

Британският посланик потвърди готовността на страната си да продължи активния политически диалог и практическото сътрудничество с България."