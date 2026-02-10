Президентът: Трябва да се гарантира, че на изборите ще бъде зачетен истинският глас на всеки български гражданин

Изборите трябва да бъдат проведени така, че да се върне доверието на българските граждани в изборния процес и да бъде зачетен истинският глас на всеки. Правото на избор е и конституционно, и човешко право. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на консултации с представители на парламентарната група на "Величие". Срещата е част от поредицата срещи с политическите сили в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебно правителство, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

Държавният глава припомни, че именно партия „Величие“ остана първоначално извън парламента заради злоупотреби в изборния процес. „Благодарение на работата на медиите по разкриването на грешки в изборния ден „Величие“ успя да влезе в Народното събрание“, посочи тя.

Президентът открои стабилизирането на финансите на държавата като приоритетна задача пред народните представители и бъдещия служебен кабинет. „Работим в условия на удължен бюджет, който не е бюджет в евро, нямаме никакви защитни мерки за най-уязвимите, а цените скачат всеки ден“, посочи държавният глава. Тя подчерта, че резултатите от контрола на ценовия ръст не са обнадеждаващи.

„България трябва да бъде максимално предвидима и за нашите партньори в Европа и в света“, заяви Илияна Йотова. Тя отбеляза, че страната ни има външнополитически ангажименти, част от които трябва да бъдат обсъдени и приети от Народното събрание.

„Много са жестоки предизвикателствата пред нас и са тревожни дните, които изживяваме“, посочи Илияна Йотова по повод трагедията в хижа „Петрохан“. По думите ѝ случилото се е сериозна травма за всички българи и компетентните органи трябва да свършат своята работа. „Нуждаем се от прозрачност, решения и от много дълбок и съдържателен диалог“, изтъкна държавният глава.