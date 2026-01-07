Надпис "Не на еврото" лъсна върху банкнота

Няколко дни след официалното въвеждане на еврото у нас, все повече банкноти могат да бъдат забелязани с добавен с химикалка надпис. "Не на еврото" показа и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Надписът е с червен химикал върху банкнота от 20 евро.

"Обаче културни хора сме ние, българите. Ето, някой е написал културно послание на шиткойна на български. Друг културен наш сънародник (почерците са различни) го е написал културно и на английски - зер евроварварите не са грамотни като нас и не знаят български език писмено и говоримо.

Така се прави! Културно, с финес и такт. Сега цялата ми ти шиткойн зона ще чете посланията от далечна България, която вече е в сърцето на Европа, макар че, съдейки по настоящата ситуация в страната, по-скоро е в дебелото черво на път към... сещате се", пише Костадинов в социалните мрежи.

Законни, макар и надраскани

Костадинов напомня, че макар и надраскани, валутата е напълно валидна и напълно законно разплащателно средство.

"Най-интересното е, че на нашият народ му отне точно 6 дни, за да намери цаката на шиткойните. С тези надписи те не стават невалидни и са напълно законно разплащателно средство из цялата шиткойн зона. За сметка на това обаче шиткойна става малка брошурка с политическо послание:) А вече видях и още по-радикално послание, изписано на шиткойна - FUCK EURO. Имам странното усещане, че надписите с послания по шиткойните тепърва ще се множат. Усещам, че ще има и лични послания - както към конкретни нашенски еничари, така и към охранени и породисти еврогейци", пише лидерът на "Възраждане".