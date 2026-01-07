"Трети март" става партия, секретарят на президента Румен Радев: "Държавният глава се разграничи от тази клоунада!"

Румен Радев на 22 декември 2025 г. : "Движение "Трети март" и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция

"Труд нюз" припомня, че на няколко пъти президентът Румен Радев се разграничи от движението, пришиващо го към себе си, като категорично определи хората в бъдещата партия, като "измамници и подставени лица на олигархията".

В края на декември секретарят на президента по сигурност и отбрана Димитър Стоянов напомни, че "многократно държавният глава се разграничи от тази клоунада". "Това е Тихомир Атанасов - ръководител на т.нар. “Движение Трети март”. Запомнете добре лицето на този самозванец, защото в следващите месеци той ще бъде сериозно промотиран из медиите", предупреди бившият служебен министър на отбраната и прикачи снимка на Атанасов, подписал се днес като председател на ПП "Трети март" в съобщението до медиите.

Хронологията на събитията

Румен Радев: "Движение Трети март" няма нищо общо с мен и с президентската институция

"Движение Трети март" и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция", обяви държавният глава Румен Радев в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия "Трети март", че го възприема като свой "неформален лидер". "Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията", посочи държавният глава на 22 декември 2025 година.

Два дни по-рано председателят на движението Тихомир Атанасов обяви пред журналисти, че инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес и ще задейства регистрацията на политическата формация. Същият заяви, че движението подкрепя политиките на президента Радев, като го приема като свой неформален лидер и това е форма на гражданска подкрепа.

Секретарят на президента по сигурност и отбрана Димитър Стоянов: Многократно държавният глава се разграничи от тази клоунада

На 29 декември 2025 година секретарят на президента по сигурност и отбрана и бивш служебен министър на отбраната Димитър Стоянов написа във "Фейсбук":

Това е Тихомир Атанасов - ръководител на т.нар. “Движение Трети март”. Запомнете добре лицето на този самозванец, защото в следващите месеци той ще бъде сериозно промотиран из медиите.

Атанасов е човек с голям опит в участието в специфични политически проекти. Отъркал се е в покойния архитект на “Сглобката” Алексей Петров и в Николай Бареков и неговата партия “България без цензура”. А през миналата година бе част и от формацията на опозорения бивш главен прокурор Иван Гешев.

Атанасов твърди, че президентът Радев е някакъв “неформален лидер” на т.нар. “Движение Трети март”. Многократно държавният глава се разграничи от тази клоунада, като категорично определи хората в тази псевдопартия, като "измамници и подставени лица на олигархията".

Ще припомня, че Румен Радев ясно каза, че ако някога създаде свой политически проект, той ще го направи от свое име и еднозначно ще застане начело му!

Така, че запомнете това лице и се пазете от опитите му за елементарни политически манипулации.

Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия

Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд - днес 07 януари 2026г. Вярваме, че това е правилната стъпка, за да продължим борбата за просперитета на Родината, съобщиха от пресцентъра на движението.

Едновременно с това, от "Трети март" изпратихме Отворено писмо до президента на Република България г-н Румен Радев, в което заявяваме, че го припознаваме на наш неформален лидер.

"Анализът ни показва, че България след протестите се намира в коренно различна политическа ситуация. Недоволството от държавата с главно "Д" е достигнало такава степен, че все повече български граждани отказват да останат безразлични към безобразията на властта. Хиляди хора вече се самоорганизират във Ваша подкрепа, припознават Ви като свой неформален лидер и се подготвят за участие в предстоящия вот. Това не са измамници и шарлатани, а обикновени хора, които искат реална и дълбока промяна в управлението на държавата. Част от същия този процес е и появата на Политическа партия „Трети март“. Ние бяхме първите, които заявиха толкова ясно и категорично подкрепата си за Вас, но в никакъв случай не сме единствените. Всеки ден, в различни точки на страната, граждани се организират за участие в изборите и открито Ви подкрепят. За тях ген. Румен Радев е единствената реална надежда за промяна и смислено управление на страната".

"Готови сме да следваме посоката, която очертаете, и да бъдем Ваше неформално продължение в политическия процес. Ще действаме в синхрон с визията Ви за държавност, справедливост и защита на обществения интерес. Не бихме се съгласили само с едно – да се саморазпуснем или да се откажем от участие на предстоящите избори.

И накрая бихме искали да Ви поднесем своите най-искрени извинения. Даваме си ясна сметка за объркването, което причинихме с неочакваната си поява на политическия терен и силното си послание във Ваша подкрепа. Смятаме за коректно да уведомим българското общество, че нито Вие, нито членовете на Вашия екип са били предварително информирани за намерението ни да Ви припознаем като свой неформален лидер. Това решение беше взето спонтанно по време на

учредителното събрание на партията и по никакъв начин не беше съгласувано с президента или с неговата администрация.

Поднасяме своите извинения за създалата се ситуация и заявяваме, че занапред Политическа партия „Трети март“ ще бъде предвидим, отговорен и последователен участник в политическия процес, както и коректен партньор на Вас, българския народ и президентската институция", пише в писмото, подписано от Тихомир Атанасов, председател на ПП „Трети март“ и изпратено до медиите.