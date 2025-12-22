Президентът се разграничи от партия „Трети март“ (Обзор)

От “Дондуков” 2 са категорични, че движения и платформи, които използват името на Радев, нямат нищо общо с него

Радев не дава отговор ще прави ли партия

Председател на нова политическа формация обяви държавния глава за неформален лидер

Президентът Румен Радев се разграничи от новоучреденото политическо движение “Трети март”.

На 20 декември в Несебър се събра инициативен комитет за регистриране на партия, която да участва в предстоящите предсрочни избори. Председателят на движението Тихомир Атанасов заяви, че то припознава като свой неформален лидер президента Румен Радев.

Днес от пресслужбата на “Дондуков” 2 разпространиха следното съобщение до медиите:

“Държавният глава заяви в началото на ноември т. г., че Движение “Трети март” и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с него и президентската институция”.

От месеци се спекулира, че държавният глава Румен Радев подготвя свой политически проект. Влизането на президента в политиката беше основна тема и при завършилите на 19 декември консултации на държавния глава с парламентарните формации след оставката на кабинета “Желязков”.

Още на 1 ноември Румен Радев заяви: “Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия”. Към момента държавният глава не дава категоричен отговор на въпроса дали и кога ще обяви политическия си проект и ще се включи ли той в предстоящия предсрочен вот.

На 9 декември президентът каза, че ще каже за свой проект “когато най-малко очаквате”.