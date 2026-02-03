Йотова пред ПП-ДБ: Гражданите поискаха честни избори, трябва да отговорим на очакванията им

Президентът Илияна Йотова започна първите консултации в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в Конституцията.

Точно в 13.30 ч. започна срещата с парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България".

ПП-ДБ изпратиха съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, съпредседателите на парламентарната група Николай Денков и Надежда Йорданова, председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, председателят на ДСБ Атанас Атанасов и депутата Йордан Иванов.

Убедена съм, че и вие, както и аз, съзнаваме важността на тези седмици за ситуацията в България, за нейното развитие и за необходимостта да обединим усилията си за сигурност и стабилност във всяко едно отношение. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на срещата.

„Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори. Поискаха добра организация на изборния процес, за да върнем доверието в българските институции и в изборите. Днес научих, че е приключило заседанието на правната комисия. Минимални ще бъдат поправките в Изборния кодекс – промяна ще има единствено по отношение на броя на секциите в страните извън Европейския съюз“, допълни тя.

Йотова постави и въпроса какви мерки трябва да бъдат предприети, за да се гарантират очакванията на гражданите както в дните до вота, така и в самия изборен ден.

По-рано през деня президентът проведе консултации с парламентарната група на ГЕРБ-СДС, които предложиха след назначаването на служебния кабинет да бъде избран нов председател на Народното събрание.