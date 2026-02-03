"Трети март" сезира ВСС заради отказаната регистрация на партията

Партия "Трети март" сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и Европейския комисар за демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, заради отказа на Софийския градски съд да регистрира партията. Това съобщиха от пресцентъра на формацията.

Партията отбелязва, че всички документи по регистрацията са били приети за изрядни. Делото е било насрочено, а в хода на съдебното заседание не са направени забележки нито от съда, нито от прокуратурата.

След като формацията отправи покана към Румен Радев да стане неин формален лидер, СГС отказа да регистрира партията. Според "Трети март: това се е случило без нови факти, без нови обстоятелства и в пълно противоречие с дотогавашния ход на процедурата. Партията има съмнения за политически натиск и институционална намеса, целящи да попречат на участието й на предстоящите избори. Формацията подчертава, че няма да се примири.