"Синя България" предлага до 10% от ДДС, генерирано в общината, да остава в нея

В срещи с представители на местната власт "Синя България" търси подкрепа за предложение до 10 % от ДДС, генерирано на местна територия да остават в общината, а не да отиват в централната власт, както е сега. Това съобщи Петър Москов пред журналисти в Пазарджик.

По думите му, така ще се прекрати практиката кметовете да са принудени да се снимат в конкретни кабинети с конкретни политици, за да осигурят пари за общината си. Това е истинска война с корупцията и със зависимостите в политиката. Това е възможност местните хора да определят политиките в собственото си населено място.

Това намалява възможността да подчиняват политиците в местната власт на раздаващите срещу послушание партийни секретари, каза Москов.

Оставането на тези пари в общината означава да вземем парите от мафията и от нейните представители във властта и така да намалим нейната сила.