Президентът Йотова: Време да спрем с политическите спектакли

"Чакат ни пак много тежки изпитания и е време да спрем с политическите спектакли, да излезем от политическото опиянение. Заедно да изпълняваме най-важния дълг пред българските граждани – всички да живеем по-добре и да завещаем на децата си просперираща България."

С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави жителите и гостите на гоцеделчевското село Делчево, с които за поредна година отбеляза празника на виното.

„Не искаме повече да се делим. Дайте да съберем силите си. Всичко е в нашите ръце. Ако сме заедно и ако направим така, че всеки талант да бъде оценен, резултатите и успехите неминуемо ще дойдат“, заяви Йотова. Тя допълни, че „днес е време за празник“, но и за послание „към цяла България за чисти души, здраве, плодородие и красота в отношенията между хората“.

„От Делчево започва новата пролет. Оттук започва новата плодородна година за България, благодарение на трудолюбивите българи“, подчерта Йотова.

„Ако си пазим традициите, ако учим децата на тях, и ако живеем добре като съседи, това е голям залог за успех и добри резултати“, каза тя и допълни, че в този труден и опасен свят хората трябва да си подават ръка и в празник, и в делник, за да вървим напред и да оставим мир и бъдеще на децата след нас.

Президентът благодари на гостите на празника от Гърция. „Да пазим и развиваме традициите, да живеем като добри съседи – това е залог за успех. В този труден и много опасен свят трябва да си подаваме ръка и в празник, и в делник, за да вървим напред и да оставим мир на децата си“, посочи Илияна Йотова.

Държавният глава благодари на кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов и цялото общинско ръководство за усилията, за да развиват този регион на България и да се справят с кризите.