Бой в Берковица, шамаросаха общински съветник на "Възраждане" (ВИДЕО)

Гражданин на Берковица е задържан за 24 часа в полицията, тъй като ударил общински съветник по време на сесия на Общинския съвет в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На видеозаписа от заседанието на Общинския съвет, проведено снощи, се вижда как гражданинът и бивш кандидат за кмет на Берковица Георги Ганов (57г.) напада общинския съветник от партия „Възраждане“ Милован Жан Панталеев (37г.), който си седи на мястото по време на заседанието. Преди това Ганов, който присъства на заседанието на Общинския съвет като гост, взема думата в последната точка „разни“ и коментира действия на Панталеев и партията, към която той принадлежи. В един момент тръгва към мястото, на което заседават общинските съветници, насочва се към Панталеев, удря го и започва да го бута.

От полицията съобщават, че по време на заседанието гражданинът е ударил с длан по тила общинския съветник, и го е притиснал към бюрото, като това е станало пред очите на всички присъстващи на заседанието общински съветници, общински служители, кмета на Берковица и граждани. Извършителят е задържан, по случая е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс, а от присъстващите са снети свидетелски показания, иззети за видеозаписите от заседанието, уточняват от полицейската дирекция в Монтана. Оттам заявяват, че подобен случай в общинските съвети в региона не е имало в близките години.