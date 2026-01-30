Петима казаха „да“ за служебен премиер (Обзор)

Президентът Илияна Йотова няма краен срок да обяви избора си

Край на консултациите за министър-председател

Кандидатът за премиер предлага министри

Президентът Илияна Йотова може да избере служебен премиер измежду пет човека, след като приключиха консултациите с хората, които по Конституция могат да заемат поста. На поставения въпрос по време на консултациите готови ли са да станат служебен министър-председател отговор “да” последователно дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и зам.-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

В Конституцията не е записан срок, в който държавният глава трябва да посочи кандидат за служебен министър-председател. След като бъде избран, президентът официално възлага на кандидата да състави служебен кабинет, който да управлява до провеждането на предсрочни парламентарни избори. Кандидатът за служебен премиер трябва да представи предложения за състав на министрите.

И тук няма краен срок, но обикновено процесът отнема около седмица. След това президентът издава два указа - за назначаване на служебно правителство и за насрочване на парламентарни избори, които трябва да бъдат проведени в двумесечен срок.

Андрей Гюров, подуправител на БНБ

Андрей Гюров е подуправител на БНБ, избран от парламента на 26 юли 2023 г. с 6-годишен мандат. Но има висящо дело дали заема поста. Той беше отстранен от поста заради решение на Антикорупционната комисия, защото се е забавил с излизането от управата на няколко дружества. Той обжалва, но решение на съда няма.

Андрей Гюров е бакалавър по икономика от Университета “Труман”, САЩ, има и докторска степен по икономика. Беше депутат и председател на ПГ на “Продължаваме промяната”. Преди това е преподават в редица университети в България и чужбина.

Мария Филипова, зам.-омбудсман

Мария Филипова е магистър по право от УНСС и има многогодишен опит като практикуващ юрист и ръководител на различни ведомства. За зам.-омбудсман Филипова беше избрана от парламента през миналата година. Преди това тя беше председател на Комисията за защита на потребителите, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, председател на Държавната комисия по хазарта. Преди това е била старши юристконсулт в Българска банка за развитие, работила е в министерствата на финансите и на правосъдието.

Силвия Къдрева, заместник председател на Сметната палата

Силвия Къдрева има дългогодишен професионален опит в Сметната палата и в КПКОНПИ. Магистър-библиограф от Философски факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Постъпва на работа в Сметната палата през 1999 г., а от 2006 г. е назначена като експерт в новосъздадения регистър за деклариране на имуществото и доходите. От 2014 г. е директор на Публичния регистър, а след законодателни промени през 2018 г. преминава в КПКОНПИ. На 16 май 2025 г. е избрана за заместник председател на Сметната палата.

Маргарита Николова, заместник председател на Сметната палата

Маргарита Николова има повече от 40 години професионален опит в сферата на финансите, счетоводството и публичния контрол. Притежава две магистърски степени - по “Компютърни системи и управление” от Технически университет и по “Счетоводство и контрол” от УНСС.

От 2001 г. до 2010 г. е финансов директор в няколко министерства и агенции. От 2017 до март 2021 г. е народен представител в 42-ото и 44-ото Народно събрание. От май 2025 г. е избрана за заместник-председател на Сметната палата, като преди това е била икономически директор на Българска национална телевизия.

Димитър Главчев, председател на Сметната палата

Димитър Главчев е роден на 15 август 1963 г. в София. Завършва специалност “икономист-счетоводител” в УНСС през 1987 г. и е със степен магистър по международни икономисти отношения. Става за първи път депутат от ГЕРБ през 2009 г. От април до ноември 2017 г. е председател 44-ото Народно събрание. През 2023 г. е избран за председател на Сметната палат със 7-годишен мандат. През април 2024 и през август същата година до 16 януари 2025 г. на два пъти е назначен за служебен министър-председател от президента Румен Радев.