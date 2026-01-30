Борисов пред Манфред Вебер: Последната година България отбеляза сериозен икономически напредък

Реализирахме брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро, а икономическият растеж на страната е над 3%, което ни нарежда сред "топ 5" държавите в ЕС. Благодарение на усърдната работа на кабинета „Желязков“ над 63 млрд. европейска помощ достигнаха до българските компании, общини и граждани. Успяхме да привлечем и рекордни по мащаб инвестиции, включително стратегически проекти в отбранителната индустрия. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на срещата си в Загреб с председателя на Европейска народна партия Манфред Вебер.

Ето пълния текст на коментара му:

Последната една година България отбеляза сериозен икономически напредък. Реализирахме брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро, а икономическият растеж на страната е над 3%, което ни нарежда сред "топ 5" държавите в ЕС. Благодарение на усърдната работа на кабинета „Желязков“ над 63 млрд. европейска помощ достигнаха до българските компании, общини и граждани. Успяхме да привлечем и рекордни по мащаб инвестиции, включително стратегически проекти в отбранителната индустрия.

Това заявих по време на срещата си с председателя на Европейска народна партия Manfred Weber по време на Срещата на върха в Загреб. Подчертах също, че през мандата на правителството "Желязков" България успя да завърши своята европейска интеграция като страната ни окончателно стана част от Еврозоната и Шенген.

В същото време уверих Манфред Вебер, че като външна граница на ЕС България изпълнява отговорно ролята си в опазването на сигурността на целия Съюз. Защитата на външните граници не е национална, а общоевропейска отговорност, която изисква реална солидарност, повече ресурси и засилено сътрудничество между държавите членки.

В контекста на новите приоритети на ЕНП за 2026 г. двамата с Манфред Вебер се обединихме около извода, че Европа се нуждае от още по-ефективни мерки за противодействие на нелегалната миграция, както и справяне с нарастващите рискове за сигурността като хибридните заплахи, трафика на хора и трансгранична престъпност.

По време на разговора категорично подкрепих и позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО. В същото време трябва едновременно да повишим максимално конкуретноспособността на Съюза и да намали зависимостта му, както и да намали бюрокрацията и да инвестираме в иновации.