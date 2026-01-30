Деян Николов: България си затваря очите 35 години за изборния натиск от Турция

Председателят на „Възраждане“- София и общински съветник в Столичния общински съвет Деян Николов направи анализ на приетото на първо четене ограничение до 20 изборни секции в държави извън Европейския съюз. В телевизионно интервю той заяви, че мярката е продиктувана от необходимостта България да се противопостави на системната намеса отвън в изборния процес, съобщиха от пресцентъра на партията.

„Над 30 години имаме външна намеса в изборите в България от Турция“, подчерта Николов, като припомни, че темата за контролираните гласове от южната съседка не е нова, а стои в центъра на политическия дебат от години. Той посочи, че приетата законодателна поправка не представлява прецедент, защото подобно ограничение вече е съществувало в българското законодателство - между 2016 и 2021 година е имало подобно ограничение с 35 секции. Тогава лимитът е бил значително по-висок от сегашния, но механизмът е функционирал и не е довел до срив на гласуването в западните държави.

Деян Николов обърна специално внимание на това, че обществената реакция около промените често се насочва погрешно към държави, които реално няма да бъдат засегнати.

„В Австралия има 5 секции, в Канада има 15 секции, така че тези, които говорят, че там ще бъдат засегнати, просто нямат представа за какво става въпрос.“, подчерта той.

Деян Николов е категоричен, че промяната ще се отрази най-вече на Великобритания и Съединените щати, където броят на секциите е значително по-голям, но в същото време призова българите там да проявят разбиране, защото става дума за много по-голяма кауза - ограничаване на контролиран вот от Турция.

„Разбираме неудобството, което ще бъде създадено на нашите сънародници във Великобритания и в САЩ. Моята молба към тях е да разбират, че срещу тяхното стоене на опашка, за да гласуват, отсреща в момента стоят поне два гласа от Турция.“, коментира Николов.

Той аргументира позицията си с конкретни данни, като посочи рязкото увеличение на вота от Турция след премахването на предишното ограничение през ноември 2021 година.

„Веднага след отпадането, в Турция бяха записани 90 хиляди гласа, т.е. 4-5 пъти увеличение“, каза Деян Николов и добави, че докато в Турция се отчита експлозивен ръст, във Великобритания вотът дори е намалял, а в САЩ остава почти без промяна.

„Докато във Великобритания паднаха от 30 и няколко на 20 и няколко хиляди, а в САЩ почти не се промени от другата страна са 60-70 хиляди гласа в Турция.“, допълни той.

На въпрос защо ограничението не е формулирано така, че да важи единствено за Турция, Николов обясни, че Конституцията не позволява въвеждането на правила по конкретна държава. „Има юридически тълкувания, които позволяват общо правило, но не и конкретно на ниво държава.“, заяви той, като добави, че този механизъм вече е работил в продължение на пет години и не е бил успешно атакуван.

Николов определи гласовете в Турция като вот, който не е свободен избор, а е инструмент на чужда държавна политика. „Тези гласове в Турция са контролиран вот. Това са хора, които не знаят български език, не могат да кажат две приказки на български език, не могат да четат. Този вот е контролиран изцяло от друга държава и бива насочен там, където са интересите на тази държава.“, каза още общинският съветник.

В интервюто беше засегната и темата за вътрешните конфликти в ДПС, като Николов категорично отказа да приема разделение между „добро“ и „лошо“ ДПС. „Ние не делим ДПС-тата на добро и лошо. Доган е еднакво лош с Пеевски. Просто единият в момента е по-силен.“, заяви той.

Според Николов ограничението трябва да се разглежда като пряк удар срещу влиянието на ДПС и на Делян Пеевски, дори и това да създава затруднение за българите в чужбина. „Извиняваме се за неудобството, което ще бъде причинено, но чакането на опашка и пътуването, което може би ще се наложи, е заради предложение, което е удар по Пеевски. Директен удар“, каза Деян Николов.

Той подчерта, че измеренията на този ефект могат да бъдат политически решаващи: „Това са 3-4 депутата на Пеевски по-малко в Народното събрание“.

В края на разговора темата се насочи към президента Румен Радев и бъдещи парламентарни конфигурации. Николов отхвърли внушенията, че „Възраждане“ го възприема като заплаха, но настоя, че Радев трябва ясно да заяви позициите си пред обществото.

„Ние не знаем нищо за Румен Радев. Най-важното е ясно да заяви какви са му позициите и какво смята да прави след изборите. Ние ще подкрепим абсолютно всичко, което е добро за България, включително в сферата на правосъдието. Всичко, което е справедливо и е в посока да се възстанови редът и справедливостта в държавата - ще го подкрепим.“, каза в заключение Николов.