Митов за назначението на Явор Серафимов: Той е безспорен и доказан авторитет

Г-н Явор Серафимов е безспорен и доказан авторитет. Това заяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов относно вчерашното си решение да назначи зам.-главен секретар на МВР.

“Това не са рокади, а запълване на позиции. Явор Серафимов е служител на МВР от 1999 г., един от най-големите специалисти на разследване на икономически престъпления и за борба с избирането на пари”, обясни Митов.

Ресорният министър описа какъв трябва да бъде следващият на поста.

„Министърът не трябва да се меси на полицаите и трябва да ги остави да работят. Когато се изгради един екип, който да работи спокойно, тогава и резултатите са налице“.

По повод предстоящите избори Даниел Митов заяви, че МВР не бива да бъде обвинявано за изборния процес. „Ние реагираме само на сигнали – отиваме на място и установяваме фактите. От МВР не зависят изборите и е абсурдно да се твърди обратното“, подчерта той.

