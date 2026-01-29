Машините остават принтери, БСП се изметна за протоколите

Съкратиха срока за предложения между първо и второ четене на три дни

Предложено бе контролно броене на разписките

На първо четене депутатите орязаха секциите в страни извън ЕС до 20

Машините за гласуване да продължат да са принтери, а протоколите на секционните комисии, писани на ръка с мазало от поправки, решиха депутатите. Те отхвърлиха предложения проект от депутати на ППДБ за възстановяване на машинния изборен протокол. БСП се изметнаха и гласуваха против връщането на машинните протоколи.

Проектът не събра необходимата подкрепа, 99 депутати гласуваха “за”, 105 “против” и 14 гласа “въздържал се”.

За първо гласуване в зала бе внесен и още един законопроект - на “Възраждане”, предлагащ в страните извън ЕС да се разкриват до 20 секции.

Дебатите по двете предложения продължиха над 4 часа. Проектът на “Възраждане” бе приет със 119 гласа - от ГЕРБ, “Възраждане”, БСП и от ИТН, против бяха 81 - от ППДБ, ДПС-НН, АПС, “Величие” и по двама от БСП и независими, 12 се въздържаха -МЕЧ и двама от БСП.

Гласувано бе да се съкрати срокът за предложения между първо и второ четене на 3 дни.

От БСП не участваха в дебата по двата проекта. Единствено Наталия Киселова от групата на БСП взе думата, за да обясни отрицателен вот по текстовете на “Възраждане”. Тя настоя за активна регистрация на избирателите зад граница.

От “Възраждане” защитиха мотивите за внасяне на законопроекта с тезата, че единствено в Турция има прогресивно увеличаване на секциите. На последните избори през октомври 2024 г. там са разкрити 168 секции.

Да, но данните на ЦИК показват, че във Великобритания секциите бяха 112, а в САЩ - 53. Това означава, че освен в Турция и в други страни с голяма българска диаспора секциите ще бъдат орязани драстично. Друг е въпросът колко хора са гласували в тези секции и още по-друг е кой и как подава заявления за разкриването им.

Проблемът според изборни експерти отново е свързан с правилата, а не с рестрикциите.

По време на дебатите от опозицията на няколко пъти припомняха, че поправките противоречат на българската конституция, защото според нея всички българи, където и да се намират, в страната или извън нея, имат еднакви права и задължения, което включва и гласуването на избори.

От ГЕРБ казаха, че са против промени на изборните правила в последния момент, но дадоха подкрепа за проекта на “Възраждане”. Оформи се тематично мнозинство по темата.

Пак тематично мнозинство отхвърли втория проект - за реабилитиране на машинния протокол.

Не помогнаха уверенията на вносителите, че възстановяването на машинния протокол ще върне доверието в изборния процес без да са необходими допълнителни финансови ресурси. Не помогна и призива “Подкрепете този законопроект ако наистина смятате, че трябва да се проведат честни избори”.

Със сигурност всеки депутат би декларирал, че иска да се върне доверието в изборния процес и че изборите трябва да са честни. Но, че делата са по-различни от думите, показа гласуването в пленарна зала.

Най-изненадващо бе поведението на групата на БСП, гласовете от която се оказаха решаващи. Само преди дни от същата тази група настояваха за хибридно гласуване с машинен протокол. А вчера гласуваха против връщането на такъв протокол.

Проектът предвиждаше в края на изборния ден резултатите от машинното гласуване да не се отчитат с ръчно броене на разписки, а вместо това устройствата да отпечатват обобщени данни. Поправките предвиждаха и контролно преброяване на разписките като допълнителна гаранция за вярното отчитане на вота на избирателите.

Тематичното мнозинство предпочете броенето, нанасянето в протоколите и сметките да се правят ръчно от секционните комисии. С всички рискове и дефекти.