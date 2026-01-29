Рая Назарян наказа Манол Пейков за нарушаване на реда в пленарна зала

Председателят на Народното събрание Рая Назарян наложи наказание „порицание“ на Манол Пейков от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) за нарушаване на реда на заседанието и даде 10 минути почивка, за да си седне на мястото.

След като депутатите гласуваха на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за изменение на Изборния кодекс, Пейков взе думата за различен вот. След като просрочи времето за изказване, Назарян му спря микрофона, но той отказа да напусне трибуната.

След прекъсването на заседанието, Манол Пейков влезе в пререкание с Ангел Славчев ("Възраждане") и се опита да го залее с вода, но пръските попаднаха върху квестора, дошъл да въдвори ред.

При възобновяване на заседанието предстои да бъде гласуван и другият законопроект за изменение на Изборния кодекс, внесен от ПП-ДБ.