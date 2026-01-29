Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер

На президента аз отговорих - да, ако тя прецени

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Държавният глава разговаря със заместник-омбудсмана Мария Филипова. След срещата Филипова направи коментар пред медиите.

"На президента аз отговорих - да, ако тя прецени", каза Филипова.

Заместник-омбудсманът Мария Филипова и президентът на Република България Илияна Йотова

По-рано днес президентът Илияна Йотова прие омбудсмана Велислава Делчева, която отказа да бъде служебен министър-председател и обясни защо.

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров беше единствен до момента, готов да поеме поста на служебен премиер, стана ясно след консултациите вчера.

"Андрей Гюров не може да е служебен премиер", коментара пред "Труд news" проф. Пламен Киров, ръководител на катедрата по Конституционноправни науки в Юридическия факултет на СУ. Защо Гюров не може да бъде служебен министър-председател - вижте тук.

Преди Гюров да приеме да състави служебен кабинет държаният глава получи откази от управителя на БНБ Димитър Радев и другите двамата подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов. Във вторник първа да направи служебно правителство отказа председателят на парламента Рая Назарян.

Последните разговори при държавния глава на "Дондуков 2" са в петък, когато президентът Илияна Йотова ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев, който вече е бил служебен министър-председател, както и с неговите заместници – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.