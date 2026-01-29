До 20 секции извън посолствата в страните, които не са в ЕС, реши НС на първо четене

Парламентът прие на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за промени в Изборния кодекс (ИК), с който се предвижда редуциране до 20 на секциите извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членове на Европейския съюз (ЕС).

Това стана със 119 гласа „за“(ГЕРБ-СДС, „Възраждане“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“). Против бяха 81 депутати – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „ДПС-Ново начало“, двама от БСП-ОЛ, „Алианс за права и свободи“, „Величие“ и двама нечленуващи в група депутати. Въздържаха се 12 народни представители – двама от БСП-ОЛ и МЕЧ.

Законопроектът на „Възраждане“ цели в държави, които не са членки на Европейския съюз да бъдат образувани до 20 броя секции извън дипломатическите и консулските представителства на Република България в съответната държава. Според вносителите не е правилно режимът за откриване на секции в държави-членки на ЕС да е еднакъв с режима за откриване на секции в държави извън него.

Законопроектът на ПП-ДБ, с който се предлагаше възстановяване на машинния изборен протокол и изцяло машинно гласуване, беше отхвърлен.

Дебатите продължиха почти през целия пленарен ден, с прекъсвания за почивки по искания на парламентарни групи. Имаше и две прекъсвания, дадени от председателя Рая Назарян, за успокояване на залата.