Костадин Костадинов: Нашият народ е нашето семейство

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отправи предупреждение за опасна подмяна на историческата памет и за целенасочена атака срещу националната държавност: „Днес ще говорим за памет. Затова и декларацията на „Възраждане“ ще бъде насочена срещу поругаващите българската и световната историческа памет.“ От трибуната на НС той насочи вниманието към тенденцията за „избирателно говорене за миналото“, при което престъпленията на определени режими се премълчават, докато други теми се използват за пропаганда.

Председателят на „Възраждане“ припомни трагичните събития от Втората световна война и посочи, че над 100 000 евреи в Украйна са били избити: „Неоспорим факт, като според някои оценки това е доста занижена бройка. Но това, което не се каза, е, че огромната част от тях са убити от самите украински нацисти и фашисти. Убити са от движението на Степан Бандера и Роман Шухевич, които днес са украински национални герои, които имат паметници, улици и училища, кръстени на техните имена. С други думи, убити са от хора, чиито политически и духовни наследници днес управляват една европейска държава - Украйна.“

По думите му, честването днес на тези фигури като „национални герои“, представлява „цялостна реабилитация на нацисткия режим и на героите, свързани с него“.

Костадинов подчерта и трагедията на Волинското клане, при което са били избити над 150 хиляди поляци: „Забележете - избиват повече поляци, отколкото евреи.“ Той допълни, че лично е посещавал унищожените села, които и до ден днешен не са заселени, но поне църквите са започнали да възстановяват. Темата за тези престъпления остава премълчавана и днес от „управляващите украински неонацисти“.

Председателят на „Възраждане“ даде пример и с международния скандал в Канада от 2023 г., когато в парламента е бил приветстван бивш член на дивизията СС „Галичина“. Той го нарече „пример за премълчана памет“, която според него западните общества предпочитат да игнорират.

„Не трябва да забравяме, че една част от тях директно се включват в състава на нацистката армия, в състава на Вермахта, и създават свое собствено доброволческо подразделение, наречено „Галичина“. Тези доброволци извършват най-големите и дивашки зверства не само срещу евреи и поляци, но и срещу собствения си народ. В канадския парламент 98-годишният бивш нацист Иван Хунка беше представен като борец срещу съветската окупация на Украйна. След 24 часа канадците разбраха ужасени, че всъщност са приветствали човек, който е избивал евреи, поляци, украинци, руснаци и всякакви други. Стана голям скандал, защото се оказа, че в канадския парламент е приветстван един есесовец.“

Председателят на „Възраждане“ направи и исторически паралел с Втората световна война и цитира заглавие от българския вестник „Зора“ от 1941 г.: „Обединена Европа марширува към Москва.“ По думите му подобни процеси се повтарят и днес, но под нови форми. Той отправи директна критика към Европейската комисия и към български политически сили, които според него работят за „унищожаването на българската държавност“.

„Два пъти досега някой се е опитвал да обедини Европа и да марширува към Москва. Единият път беше Наполеон. Вторият път беше Хитлер. Третите, които се опитват, са неонацистите от Европейската комисия и техните адепти в България.“, каза Костадин Костадинов и допълни: „Това е държавна измяна. Ето ви пример за неонацизъм в действие. Ето ви пример за антибългаризъм.“

От трибуната председателят на „Възраждане“ каза още: „Престъпленията срещу народа и срещу човечеството нямат давност. А това представлява престъпление срещу цял един народ - срещу българския народ. Аз обвинявам престъпниците в тази зала, които вършат това. Обвинявам всеки, който застава в полза на тази антибългарска идея.“

Той защити идеята за суверенната национална държава като единствена гаранция за съществуването на народа: „Ние нямаме нищо друго, освен българския народ. Това е нашето семейство.“

Костадинов предупреди, че България вече два пъти в историята си е губила държавността си след дълги войни, но никога досега не е била заплашвана без война, отвътре, от собствените си политически елити. „Ние от „Възраждане“ ще говорим на висок глас, винаги и постоянно. Ще се борим за нашия национален идеал - свободна, независима България. И няма да спрем да помним!“

В заключителната част от декларацията си Костадин Костадинов припомни: „В София беше демонтиран паметникът на армията, освободила Аушвиц - на хората, които спасиха евреите от окончателно унищожение, както беше предвидено от нацистите и техните съюзници по време на Втората световна война. А нещо повече - духовните наследници на нацистите и фашистите, неонацистите от ДБ, направиха нещо, което ще остане в аналите на историята като пример за най-висша форма на човеконенавист. Направиха символична торта с части от паметника на Съветската армия, в която имаше включени фигурки, малки фигурки и на деца. И това нещо те го празнуваха. Ето ви пример за съвременен нацизъм. Ето ви пример за съвременен фашизъм. Ето ви пример за хора, които са готови да убиват и днес. И те искат да убият един народ, те искат да убият една държава. Докато ни има нас от „Възраждане“, няма да стане!“.